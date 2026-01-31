我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今日以142：111大勝華盛頓巫師隊，現年41歲的傳奇球星「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）在比賽中多次展現驚人爆發力的扣籃，引發全場驚呼。賽後，針對總教練雷迪克（JJ Redick）開玩笑稱聯盟正試圖邀請他參加今年灌籃大賽的消息，詹姆斯親自給出了明確且堅定的回應。當記者詢問詹姆斯，看到他今日腿部力量依然如此靈活，是否會考慮參加今年的灌籃大賽時，詹姆斯直接給出了簡短有力的回覆：「絕無可能（No chance）。」隨後他在社群媒體與受訪中甚至以誇張的語氣詞表達了這項提議的荒謬感，正式澆熄了球迷多年來的期盼。雖然拒絕參賽，但詹姆斯對自己在比賽中的扣籃表現感到滿意。他笑著表示：「我會把評分權交給我的那群死忠粉，讓他們去排個名吧，我最愛那幫家伙了。」今日詹姆斯出戰30分鐘，16投8中攻下20分3籃板6助攻2抄截，其中幾次接獲隊友妙傳的空接扣籃，證明了他的體能狀態依舊處於頂尖水平。事實上，關於詹姆斯參加灌籃大賽的話題已延續了23個賽季。在2025年的一次訪問中，詹姆斯曾坦言，自己在生涯早期確實有過幾次想要參加灌籃大賽的念頭，但最終因為各種原因未能成行。儘管球迷對此感到遺憾，但詹姆斯表示：「我心中沒有任何一部分遺憾當初沒去做這件事，當時有些時刻我想做，但計畫趕不上變化。」湖人總教練雷迪克賽後對詹姆斯的體能讚不絕口，開玩笑稱其左腿簡直就是用高科技生成的。隨著詹姆斯正式回絕邀請，今年灌籃大賽預計將由其隊友海斯（Jaxson Hayes）以及馬刺新秀布萊恩特（Carter Bryant）等年輕好手撐起場面。