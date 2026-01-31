我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S女兒Elly（左）、Lily（右）合體登上雜誌受訪。（圖／YouTube@ELLETAIWANelleyt）

藝人小S（徐熙娣）在2005年與許雅鈞（Mike）結婚後，生下3名女兒許曦文（Elly）、許韶恩（Lily）、許曦恩（許老三 / Alice）。其中，Elly與Lily隨著媽媽與阿姨大S（徐熙媛）的腳步踏入演藝圈，昨（30）日姊妹倆還同框接受雜誌訪問，雖然兩人邊笑邊聊，但也透露出小S平時對女兒們的教導，尤其是端莊的坐姿，與姊妹情深的模樣，多個小細節都讓大家忍不住讚嘆「小S把女兒教得真好」。Elly與Lily昨日穿上同款服裝，合體登上《ELLE TAIWAN》接受訪問，被問到對方最像媽媽小S的瞬間，Elly表示妹妹跟媽媽一樣都很善良勇敢，Lily則直呼每次自己衝動購物時，姊姊都會跟媽媽一樣在旁邊狂阻止，叫她多理財，另類吐槽媽媽跟姊姊的囉嗦。由於Lily是家中最愛購物的人，Elly也自爆跟許老三常常偷穿她的衣服，展現姊妹之間不分彼此的好感情。除此之外，年僅20歲與18歲的兩人在訪談中的言行舉止，都透露出超出年紀的端莊與高雅。而3姊妹的姊妹情深，也讓外界忍不住大讚小S把女兒教得很好，「小S真的很會教育」、「小S真的把女兒教養的氣質很好，像是姊姊勸導妹妹說了『你一定要聽』」，也是很柔善的向妹妹說，姊妹之間和和氣氣的，互相尊重真的很棒」。小S大女兒Elly憑藉著獨特的「厭世臉」與纖細身材，早早便在時尚圈嶄露頭角，成為眾多品牌寵兒。她目前戲劇與學業並行，已跨足戲劇圈，出演改編自伊藤潤二作品的影集《聰明鎮》。學業方面，Elly在2024年順利錄取美國名校南加州大學（USC），並於2025年正式赴美留學，被大眾封為時尚感與實力兼具的「知性星二代」。二女兒Lily則以清秀精緻的五官與優雅氣質，被封為「最美星二代」，甚至被認為神似大S與王祖賢。她目前重心集中在時尚圈與品牌代言，年僅十幾歲便展現出極佳的表現力，談吐間流露的雙語能力與溫柔儀態，讓她在廣告界極受歡迎，成為各大精品活動競相邀請的對象。除了外型出眾，Lily私下也熱愛藝術創作與舞蹈，還在去年辦畫展，大受外界好評。