洛杉磯湖人隊今(31)日在主場火力全開以142：111大勝華盛頓巫師隊，不僅順利重返勝利軌道，父子同場的兩記灌籃畫面，更成為本場比賽最受矚目的焦點。比賽進入第四節末段，勝負已無懸念，湖人讓平時較少上場的布朗尼披掛上陣。一次防守回合中，傑克．拉拉維亞（Jake LaRavia）成功抄球，布朗尼隨即補上將球掌控，迅速甩開所有巫師防守者，在快攻中完成一記勢大力沉的戰斧式灌籃，動作與父親勒布朗．詹姆斯（LeBron James）巔峰時期的快攻爆扣如出一轍，引發全場歡呼。身為2025年NBA美國職籃（National Basketball Association）選秀第55順位，布朗尼本季是效力湖人的第2個賽季。本場比賽他出賽5分鐘，拿下4分、1籃板，投籃3投1中、三分球3投2中。至今本季已出賽25場、包含1場先發，平均每場約6分鐘，上季則共出賽27場。布朗尼生涯初期有相當時間在湖人G聯盟附屬球隊南灣湖人磨練，本季至今於G聯盟出賽9場，場均12.0分、3.2籃板、4.9助攻。雖然三分命中率僅29.2%，但整體進攻與控場表現已有進步跡象。回到NBA層級，他本季場均1.7分、1.1助攻，投籃命中率37.2%，三分命中率39.1%，罰球更保持100%命中。稍早湖人作客克里夫蘭騎士隊時，布朗尼也收到球團特別準備的「歡迎回家」訊息。年幼時正逢父親兩度效力騎士、並於2016年奪冠，克里夫蘭對他而言別具意義。本場另一大亮點，則來自41歲的勒布朗．詹姆斯。第四節中段，他自華盛頓隊標誌附近持球切入，連續變向後強勢起跳灌籃，展現依舊驚人的爆發力。全場他攻下20分、6助攻、3籃板、2抄截，投籃16投8中、三分球3投2中，再度證明自己仍是聯盟頂級老將之一。湖人此役上半場就建立77：48領先優勢，第三節一度將差距擴大到38分。團隊投籃命中率高達61%，罰球24罰全中，抄截與阻攻合計21次，全面壓制巫師。此役真正的數據主宰者，則是盧卡．東契奇（Luka Doncic）。他僅用上半場就完成大三元，最終繳出37分、13助攻、11籃板，成為聯盟罕見能在半場完成大三元的球員之一。德安德烈．艾頓（Deandre Ayton）補上28分、13籃板，八村壘（Rui Hachimura）11分，傑克森．海斯（Jaxson Hayes）10分，湖人共有5人得分達雙位數。湖人戰績提升至29勝18敗，暫居西區第5名，與灰狼勝差相同，落後火箭1場、金塊3場。接下來湖人將持續客場行程，2月1日將作客挑戰紐約尼克隊。