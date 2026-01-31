我是廣告 請繼續往下閱讀

據NBA美國職籃（National Basketball Association）勇士隨隊記者M.普爾(Monte Poole)在節目上的爆料，勇士目前的態度是開放的，甚至願意動搖球隊的根基。

NBA金州勇士(Golden State Warriors)正處於無數交易流言的風暴中心。在J.巴特勒(Jimmy Butler)因傷賽季報銷與J.庫明加(Jonathan Kuminga)提出交易請求的雙重夾擊下，球隊似乎已準備好採取激進手段。就在外界紛紛猜測誰將成為下一個籌碼時，總教練S.科爾(Steve Kerr)選擇用過來人的經驗，親自安撫軍心。面對滿天飛的交易傳聞，科爾透露他不會對全隊進行集體喊話，而是傾向私下找球員個別溝通。「如果我知道他們的名字出現在流言中，我會單獨找他們聊聊，」科爾告訴記者，「面對這種情況，你能做的其實不多。」科爾深知商業聯盟的殘酷，並以自身球員時期的經歷為例，試圖讓球員們釋懷。「我生涯中被交易過5次，其中兩次發生在孩子還在念書的時候，這真的很難，」科爾回憶道，最艱難的一次發生在1992年12月，當時他被克里夫蘭騎士(Cleveland Cavaliers)交易至奧蘭多魔術(Orlando Magic)，而他的兒子尼克(Nick)才剛出生3週。「當流言開始升溫，情況會變得很棘手，這對球員來說絕不容易。」儘管科爾努力穩定軍心，但勇士管理層似乎已下定決心不惜一切代價保持競爭力。根「據我所知，勇士陣中唯一的『非賣品』只有S.柯瑞(Steph Curry)，」普爾表示，「這意味著D.格林(Draymond Green)只要報價合適，也是可以被交易的。雖然他們並不情願這麼做，但他們願意考慮。」格林過去一直被視為勇士的靈魂人物與非賣品，不僅因為他在場上的防守與策應，更因為他是四冠功臣與柯瑞的最佳搭檔。然而，隨著勇士不斷被與G.安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)等超級球星連結在一起，加上巴特勒報銷後的戰力真空，球隊似乎正重新評估所有選項，即便這意味著要做出最痛苦的抉擇。