我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊追求密爾瓦基公鹿隊超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的傳聞持續升溫。勇士記者Monte Poole在NBC場邊採訪中指出，勇士隊目前具備多項場外利多因素，但若想在2月5日交易截止日前達成協議，必須提供一份讓公鹿隊「無法拒絕」的震撼報價。Monte Poole透露，柯瑞（Stephen Curry）與阿德托昆博私下關係良好，這被視為勇士隊具備現實機會的原因之一。據悉，在去年全明星賽期間，柯瑞曾舉辦私人聚會，安戴托昆波便是受邀出席的球員之一。此外，兩人的經紀人均來自同一經紀團隊，且雙方自進入聯盟以來始終與該團隊維持穩定合作。雖然這類因素無法直接決定交易，但在聯盟層面被認為是促進高層溝通的重要背景條件。隨著柯瑞即將年滿38歲，聯盟內部出現一種普遍觀點：勇士隊「欠他一次真正的衝冠嘗試」。自2022年奪冠後，勇士競爭力起伏不定，多次淪為附加賽區球隊。Monte Poole強調，擁有柯瑞的球隊不應僅止於此，這種心理層面的壓力正迫使勇士管理層考慮在柯瑞職業生涯末期承擔更大風險。前金塊總教練馬龍（Michael Malone）也公開表示，總經理鄧利維（Mike Dunleavy）有責任不計代價地為柯瑞找來安戴托昆波或其他爭冠幫手，因為柯瑞已為這座城市付出足夠多。儘管勇士目前領跑，但決定權完全掌握在公鹿手中。報導指出，公鹿目前並不急於做出決定，若等待至休賽季，屆時參與競爭的球隊將更多，議價空間也隨之擴大。因此，勇士若想提前搶人，唯一的策略就是提交一份「讓公鹿覺得沒必要再等」的報價。這份報價很可能意味著勇士必須送出多個首輪選秀權，並在球員資產上承擔巨大代價。Monte Poole直言：「如果你想現在就把他帶走，就得讓公鹿覺得這份報價打動人心到無法拒絕。」