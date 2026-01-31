聯盟多方訊號顯示，NBA美國職籃（National Basketball Association）公鹿高層已不再只是私下討論，而是實質評估一個沒有揚尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的未來。焦點不再是「該不該交易字母哥」，而是「如何用最合理的方式完成這筆交易」。根據《The Athletic》記者喬恩．克拉辛斯基（Jon Krawczynski）與艾瑞克．內姆（Eric Nehm）提出的構想，一筆以明尼蘇達灰狼隊為核心的多方交易框架，已在聯盟內部被討論。
名人堂球星查爾斯．巴克利（Charles Barkley）近日在SiriusXM節目中，對公鹿現況給出直白評價。他肯定安戴托昆波的品格，也理解他不願與密爾瓦基撕破臉的態度，但強調球隊不能再被情感綁架。
巴克利表示：「他是一名偉大的球員，也是個很棒的孩子。他不想疏遠密爾瓦基，這一點我很尊敬。但球隊必須找到一條路，去完成一筆對未來最有利的交易。」這番話並非針對字母哥，而是將責任直接指向球團決策層。
在巴克利看來，問題早已不是努力不足，而是結果始終失敗。「他們什麼都試過了，」巴克利直言，「他們換來達米安．里拉德（Damian Lillard），沒成功；他們找來邁爾斯．透納（Myles Turner），也沒成功；他們還替他兩個兄弟安排合約，那更是沒有改變任何結果。」
冠軍後連年豪賭 代價逐步浮現
自2021年奪冠後，公鹿不斷進行高風險操作，包括頻繁更換教練團、透支選秀權與拉高團隊薪資結構，但始終未能再度衝擊總冠軍。
2023年，公鹿以2029年首輪選秀權，並附上2028與2030年的選秀權互換權，換回9屆全明星後衛里拉德，原本被視為「最後一搏」。然而兩年後，公鹿選擇將里拉德裁掉，並把高達1億1300萬美元（約台幣36.8億元）的合約金額攤提至5個賽季，成為聯盟近年最沉重的財務負擔之一。
即便長期投資透納，季後賽仍未見突破。2025年提前出局，更讓外界對安戴托昆波未來的討論全面升溫。
本月稍早，字母哥在主場輸給明尼蘇達灰狼隊時，對球迷噓聲做出回應，雖未直接表態，但已被視為雙方關係緊繃的象徵性時刻。
公鹿管理層也曾嘗試以「情感安撫」穩定局勢。總管強．霍斯特（Jon Horst）與薩納西斯．安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）簽下1年290萬美元（約台幣9400萬元）合約，並以2年63萬6434美元（約台幣2060萬元）網羅弟弟亞歷克斯．安戴托昆波（Alex Antetokounmpo）。
然而，薩納西斯整季僅出賽15場、平均上場約3分鐘，亞歷克斯則主要待在G聯盟。巴克利直言，這些操作早已證明，情感槓桿無法扭轉競技與結構問題。
交易藍圖浮現 灰狼成潛在去向之一
隨著方向逐漸明朗，實際交易方案也開始成形。根據《The Athletic》記者喬恩．克拉辛斯基（Jon Krawczynski）與艾瑞克．內姆（Eric Nehm）提出的構想，一筆以明尼蘇達灰狼隊為核心的多方交易框架，已在聯盟內部被討論。
該方案中，公鹿可換回朱利葉斯．藍道（Julius Randle）、納茲．里德（Naz Reid）、波特蘭拓荒者隊的2030年首輪選秀權，並取得與灰狼在2028與2032年的選秀權互換權，同時重新掌握自己2029與2030年的選秀權主導權。
這樣的回報並非為了立即找回「下一個字母哥」，而是重建彈性，修復財務結構，並讓球隊從被動競逐轉為主動布局。灰狼則藉此全力衝擊爭冠窗口，拓荒者則吸收傑登．麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）與麥克．康利（Mike Conley），不影響長期時程。
消息來源：NBC Sports Bay Area & California
