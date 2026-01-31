我是廣告 請繼續往下閱讀

丹佛金塊隊超級中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokić）在今（31）日主場對陣洛杉磯快艇隊的比賽中復出。儘管因左膝骨挫傷缺席長達1個月（16場比賽），約基奇在受限的出場時間內展現極致效率，不僅帶領金塊以122：109擊敗快艇，更創下NBA成立近80年來從未有過的歷史紀錄，成為NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史上首位在出場時間不足25分鐘的情況下，單場砍下至少30分、10籃板與5助攻的球員。根據NBA官方統計，約基奇今日出賽僅24分鐘，11投8中（三分球3投2中、罰球17投13中），攻下31分、12籃板、5助攻與3抄截。這使他成為NBA歷史上首位在出場時間不足25分鐘的情況下，單場砍下至少30分、10籃板與5助攻的球員。他在第四節短短3分47秒內連拿11分，直接將分差拉開至16分，徹底粉碎快艇的反撲希望。由於剛從傷病中歸隊，金塊代教練大衛·阿德爾曼（David Adelman）賽前便宣布約基奇將受到「限時令」保護。然而，這位三屆MVP在有限的時間內仍繳出個人本季第29次雙十。在約基奇缺陣期間，金塊隊打出10勝6負的優異戰績，隨著這位場均29.6分、12.2籃板與11.0助攻的基石回歸，金塊隊將以更完整的姿態衝擊西區龍頭。今日比賽適逢丹佛主場的「塞爾維亞文化之夜」，賽後約基奇被問到是否為此特別提前復出，他笑著回應：「不，不是特意安排的。但能看到這麼多同胞來到這裡支持真的很棒，見到他們真好。」約基奇退場時獲得全場球迷起立鼓掌，迎接這位當代傳奇的回歸。另外，NBA官方鏡頭也拍到約基奇在末節在板凳區和一名小男孩的可愛互動，看到對方不斷想和自己打招呼後，做出回應，展現他球場下親和力十足的一面。除了約基奇，穆雷（Jamal Murray）今日攻下22分並送出全隊最高9助攻，沃特森（Peyton Watson）也有21分進帳。快艇隊方面，儘管哈登（James Harden）拿下25分與9助攻，但仍難擋金塊的高效率攻勢。此戰過後，快艇近期19戰16勝的傲人氣勢遭到終結。