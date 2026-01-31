我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士在明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）帶領下並沒有崩盤，最近三場比賽拿到2勝1敗的戰績，不過命運女神似乎不站在他們這邊。今（31）日球隊在主場對決東區霸主底特律活塞，開賽就處於大比分落後，而且砍下23分的主將柯瑞（Stephen Curry）還在第三節因為右膝受傷退場，球隊終場以124：131輸球。勇士明星大前鋒格林（Draymond Green）這一場比賽投進生涯800顆三分球，可惜未能幫助球隊取勝。這一場比賽勇士開賽就處於巨大劣勢之中，被活塞在首節攻下45分，上半場打完陷入13分的劣勢，球隊防守做得不理想，讓客隊兩節得到了77分，導致自己在主場苦苦追分。格林在首節拿到9分，進攻狀態不錯，他也在這一場比賽完成生涯800三分里程碑，他是繼「浪花兄弟」後，隊史第三位達到此成就的球員。勇士第三節在柯瑞帶領下發起攻勢，不過這一節他們的防守還是未能有所提升，被活塞單節拿到31分，三節打完兩隊仍是維持13分差距。末節勇士再桑托斯（Gui Santos）和希爾德（Buddy Hield）的三分球帶領下，一度追到只差3分，第二陣容在這一段時間表現精彩。