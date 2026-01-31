金州勇士在明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）帶領下並沒有崩盤，最近三場比賽拿到2勝1敗的戰績，不過命運女神似乎不站在他們這邊。今（31）日球隊在主場對決東區霸主底特律活塞，開賽就處於大比分落後，而且砍下23分的主將柯瑞（Stephen Curry）還在第三節因為右膝受傷退場，球隊終場以124：131輸球。勇士明星大前鋒格林（Draymond Green）這一場比賽投進生涯800顆三分球，可惜未能幫助球隊取勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士失手　三節被活塞得到108分

這一場比賽勇士開賽就處於巨大劣勢之中，被活塞在首節攻下45分，上半場打完陷入13分的劣勢，球隊防守做得不理想，讓客隊兩節得到了77分，導致自己在主場苦苦追分。格林在首節拿到9分，進攻狀態不錯，他也在這一場比賽完成生涯800三分里程碑，他是繼「浪花兄弟」後，隊史第三位達到此成就的球員。

勇士第三節在柯瑞帶領下發起攻勢，不過這一節他們的防守還是未能有所提升，被活塞單節拿到31分，三節打完兩隊仍是維持13分差距。末節勇士再桑托斯（Gui Santos）和希爾德（Buddy Hield）的三分球帶領下，一度追到只差3分，第二陣容在這一段時間表現精彩。

不過活塞利用身體優勢，不斷強攻禁區製造罰球和上籃機會，勇士一顆球權差距的分差始終無法跨越，反而還被重新拉開，球隊在喊出暫停後換回主力陣容，但可惜在缺少主將的情況下，最終還是未能取勝。

柯瑞退場時16投7中，三分球10投4中，得到23分，傳出2次助攻，但也發生了4次失誤，勇士這一場有8人得分上雙，格林得到15分7籃板7助攻，梅爾頓（De'Anthony Melton）拿到18分。


NBA相關報導：

🔥NBA／就是要字母哥！外媒爆料勇士「想送走格林」：空間問題難解

🔥NBA／勇士端4張首輪籤換字母哥！包裹細節曝光　外媒：極具吸引力

🔥NBA／2K26更新球員分數！文班亞馬被加到96分　「1球星」慘被低估

相關新聞

影／約基奇創NBA 80年未有紀錄！「打卡下班」後一暖舉融化小球迷

NBA／勇士搶字母哥利多？柯瑞與其私交甚篤　但公鹿仍握有主動權

NBA內幕／勇士陷入交易風暴！人心惶惶　美媒：除了柯瑞沒人安全

NBA／約基奇膝傷復出狂轟31分　金塊主場122：109輕取快艇奪2連勝