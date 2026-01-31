我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕾菈發文透露對餐酒館停業的不捨。（圖／蕾菈IG@la.112814）

樂天女孩Rakuten Girls成員琳妲在2020年投資百萬，與網紅酷炫、蕾菈在台北東區開了一間餐酒館Arpia，但不料今（31）日，琳妲突宣布開幕約6年後停業的消息，好不容易挺過疫情的艱難，但最終還是畫下句點，她也難過嘆：「不是不愛了，是知道，該好好說再見了」，並透露因為東區人潮沒落，才選擇關店。而合夥人蕾菈也不捨表示：「從滿是歡喜，到最後的走散」。琳妲今日發文證實餐酒館正式停業，她感性透露在2020年開了第一間餐酒館叫Arpia，「那一年，世界很不容易。疫情來了，街道空了，很多人離開了」，但還是努力撐著，撐過最難、不被看好的日子。而撐過疫情後，開店4周年，琳妲因為想給店換一個新的樣子，所以將店名改成「XOXO」，重新裝潢、重新出發，但不料東區的人潮不在，讓琳妲忍不住嘆：「有些努力，真的不是努力就能對抗」，決定正式將餐酒館畫下句點，「不是不愛了，是知道，該好好說再見了」。琳妲也感謝一路支持她的所有人，「從疫情最艱難的時候，到後來的每一次相聚、每一杯酒、每一個夜晚」，感嘆餐酒館乘載她許多重要時光，並喊話：「結束的不是回憶，只是這一段旅程，先走到這裡」。而蕾菈也PO出當時的開幕照片後，難過發文：「承載我的夢想、青春，人生的第一家店，從滿是歡喜，到最後的走散」，並感謝所有在店裡留下回憶的人。琳妲也分享多張照片，細數開店以來的回憶，只見開幕時，琳妲與蕾菈、酷炫等人都出現，門口還放著多個祝賀花籃，寫著「鴻圖大展」，就連樂天職棒球隊領隊與副領隊也獻上祝福。除此之外，還有琳妲與好友及啦啦隊成員在店內聚餐的照片，就連沈玉琳、饒舌團體頑童MJ116等人都在內，以及琳妲與友人一起歡慶節日，角色扮演等的照片，超多回憶讓她在最後不捨表示：「Arpia／XOXO謝謝你們，讓它成為一個有故事的地方」。