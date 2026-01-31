我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今（31）日在主場迎戰底特律活塞隊的比賽中傳出傷情。當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）在第三節因右膝痠痛提前退場，隨後球團正式宣布本場比賽不會回歸。這對於正處於交易傳聞焦點與爭冠關鍵期的勇士隊而言，無疑是一大隱憂。ESPN記者Anthony Slater透露，意外發生在第三節剩餘4分28秒時，柯瑞在一次切入上籃中成功造成對手犯規並完成進球，但他隨即面露痛苦表情並開始跛行。20秒後，柯瑞被換下場並在與防護員短暫溝通後，直接走回休息室接受進一步檢查。退場前，柯瑞在25分鐘的出賽時間內已高效砍下23分。事實上，柯瑞的右膝傷勢並非突發。早在六天前在明尼阿波利斯的個人訓練後，他就曾因右膝腫脹不適被列入傷病名單，當時隊醫診斷為髕骨股骨發炎（Patellofemoral inflammation）。柯瑞在賽後談到傷情時表示：「有些狀況突然爆發了，這感覺超級詭異。雖然我之前遇過股四頭肌之類的拉傷，但這次的感覺是我以前從未體驗過的。」儘管他在週日對陣灰狼的比賽中帶傷上陣並取勝，但隨後的背靠背賽事選擇輪休，直到週三對陣爵士才回歸，未料今日傷勢再次復發。在柯瑞退場之際，老將德雷蒙德·格林（Draymond Green）展現了極高的鬥志，不僅開局就為了救球撲進觀眾席，單場更投進4記三分球。然而，他在比賽中也因與裁判爭論而吞下一次技術犯規。勇士隊接下來將有三天的休息時間，這對柯瑞的復原至關重要。球隊預計將在下週二於主場迎戰費城76人隊。隨著2月5日交易截止日逼近，勇士隊是否會為了柯瑞最後的巔峰期，透過交易換來如阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）等巨星來分擔進攻壓力，已成為全聯盟熱議的話題。Curry的健康狀況將直接影響總經理鄧利維（Mike Dunleavy）在接下來幾天的談判策略。