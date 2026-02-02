隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）日漸接近，棒球熱潮再度席捲全台。中華隊在去年12強奪冠的氣勢下，由隊長陳傑憲再次領軍，目標直指邁阿密複賽。本屆賽事中華隊被分在C組，首輪將前進日本東京巨蛋，與地主日本隊、韓國、澳洲及捷克共同爭奪晉級複賽的兩張門票。在正式開打前，中華隊將經歷兩階段的熱身賽。首先是2月底在台北大巨蛋舉行的「台日棒球國際交流賽」，另外一場則是在日本宮崎進行官辦熱身賽。《NOWNEWS》本文整理2026 WBC經典賽熱身賽中華隊賽程資訊、CT AMAZE應援班表，以及正賽分組名單、出賽球員、集訓球員、啦啦隊成員、直播轉播平台資訊、購票網站，提供民眾一文掌握經典賽最新進度。
「台日棒球國際交流賽」3月5日開打！中華隊交手日職強權
經典賽中華隊的賽程將於3月5日正式開打。開打前，中華隊將經歷兩階段的重要熱身賽。首先是2月底在台北大巨蛋舉行的「台日棒球國際交流賽」。特別邀請了日職強權福岡軟銀鷹與北海道日本火腿鬥士一軍來台。
「台日棒球國際交流賽」單場票價880到2880元不等，一共4場賽事都還有票可以購入。若無法前往現場，也可以收看緯來電視網的轉播。
台日國際棒球交流賽應援團CT AMAZE應援班表一次看
CT AMAZE 36位女孩將分為兩組小隊，每組各18人，分別於中華隊兩天賽程中輪流登場應援。
2月26日（星期三）晚間7點｜福岡軟銀鷹 vs 經典賽中華隊
峮峮、妮可、少鹽、小映、璦昀、蘿拉、秀秀子、丹丹、潔潔、岱縈、熊霓、彭彭、瑟七、Maggie、一七、一粒、妡0、恬魚
2月27日（星期四）晚間3點｜北海道日本火腿鬥士 vs 經典賽中華隊
短今、衣宸、夏蕾、林襄、菲菲、沛沛、Jessy、安娜、卡洛琳、孟潔、卉妮、貝佳頤、侯芳、Yuki、芮絲、林浠、螢螢、李樂
3月2日、3日官辦熱身賽門票哪裡買？中華隊移師日本宮崎
緊接著，中華隊將移師日本宮崎進行官辦熱身賽。根據最新公布的資訊，中華隊將於3月2日及3日，在宮崎Sokken球場分別對戰歐力士猛牛與軟銀鷹的二軍。這兩場熱身賽的票價非常親民，門票採內野自由席，都只需2000日圓（約台幣409元），對於想飛往宮崎支持中華隊的球迷來說是極佳的機會。
需要注意的是，宮崎場次預售若售罄現場將不補票，務必提早規劃。 球迷可從海外eplus、日本eplus購買宮崎熱身賽的門票。
當時賽程公布時就有許多台灣球迷感到疑惑， 因為對戰組合來說同組日、韓強權皆與「一軍」過招，而中華隊卻只與二軍球隊交手，再加上中華隊還需要在戶外球場低溫下作戰，引發全台球迷在網路上的激烈辯論。
中華隊C組預賽賽程、第一階段集訓32人名單一次看
中華隊的正賽賽程可說是考驗體力與意志力的「地獄級」安排。從3月5日 對陣澳洲拉開序幕，接著是萬眾矚目的台日大戰。特別是3月7日晚場對決捷克後，隔天3月8日上午11點又要立刻面對宿敵韓國，這種「晚接午」的賽程安排，將是教練團在調度上的最大難題。
此外，目前中華隊仍處於第一階段集訓，本週五即將揭曉最終的30人名單。
⭐️中華隊第一階段32人集訓名單⭐️
📍投手（16人）：張弘稜（匹茲堡海盜體系）、古林睿煬（北海道日本火腿鬥士）、孫易磊（北海道日本火腿鬥士）、王彥程（韓華鷹）、陳冠宇（樂天桃猿）、莊昕諺（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿）、吳俊偉（中信兄弟）、鄭浩鈞（中信兄弟）、胡智爲（統一7-ELEVEn獅）、韋宏亮（台鋼雄鷹）、林詩翔（台鋼雄鷹）、林凱威（味全龍）、曾峻岳（富邦悍將）、張奕（富邦悍將）、李東洺（富邦悍將）
📍捕手（4人）：林家正（自由球員）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、蔣少宏（味全龍）、戴培峰（富邦悍將）
📍內野手（7人）：鄭宗哲（紐約大都會體系）、林子偉（樂天桃猿）、江坤宇（中信兄弟）、吳念庭（台鋼雄鷹）、張政禹（味全龍）、張育成（富邦悍將）、王博玄（台鋼雄鷹）
📍外野手（5人）：林安可（埼玉西武獅）、陳晨威（樂天桃猿）、宋晟睿（中信兄弟）、陳傑憲（統一7-ELEVEn獅）、邱智呈（統一7-ELEVEn獅）
誰是中華隊的攔路虎？日、韓網羅大聯盟巨星
本屆C組被公認為實力平均且強大的組別。地主日本隊陣容堪稱「宇宙級」，大聯盟巨星大谷翔平、山本由伸、鈴木誠也等人皆在名單內，力拚衛冕冠軍。日前日本隊已經率先公布29人名單，剩下最後一人仍在處理行政手續中。外界紛紛猜測是「台灣殺手」今永昇太與吉田正尚二選一，本週五就能見真章。
韓國隊也網羅金慧成、李政厚等大聯盟新星，展現了極大的雪恥決心，加上提早在大阪京瓷巨蛋與日職一軍對決，就是為了適應日本的環境與投手節奏。
⭐️日本隊29人名單⭐️
📍投手：松井裕樹（教士）、宮城大彌（歐力士猛牛）、伊藤大海（火腿鬥士）、大勢（讀賣巨人）、大谷翔平（道奇）、菊池雄星（天使）、山本由伸（道奇）、菅野智之（金鷹）、種市篤暉（羅德）、高橋宏斗（中日龍）、曽谷龍平（歐力士猛牛）、北山亘基（火腿鬥士）、平良海馬（西武獅）、松本裕樹（軟銀鷹）、石井大智（阪神虎）
📍捕手：若月健矢（歐力士猛牛）、坂本誠志郎（阪神虎）、中村悠平（養樂多燕子）
📍内野手：牧秀悟（DeNA海灣之星）、小園海斗（廣島鯉魚）、牧原大成（軟銀鷹）、源田壮亮（西武獅）、佐藤輝明（阪神虎）、岡本和真（讀賣巨人）、村上宗隆（養樂多燕子）
📍外野手：近藤健介（軟銀鷹）、周東佑京（軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、鈴木誠也（芝加哥小熊）
2026 WBC經典賽：直播、轉播資訊
今年WBC經典賽確定由愛爾達取得WBC台灣區總代理，愛爾達強調將會從預賽一路播到冠軍戰，總計47場賽1場都不會漏掉，場場直播；串流平台還有中華電信Hami Video也可以看；另外在電視部分，有線電視授權「東森電視台」、「緯來電視台」、無線電視授權「台視」，球迷屆時也能夠打開電視一起為中華隊加油。
今年WBC經典賽確定由愛爾達取得WBC台灣區總代理，愛爾達強調將會從預賽一路播到冠軍戰，總計47場賽1場都不會漏掉，場場直播；串流平台還有中華電信Hami Video也可以看；另外在電視部分，有線電視授權「東森電視台」、「緯來電視台」、無線電視授權「台視」，球迷屆時也能夠打開電視一起為中華隊加油。
