2026澳洲網球公開賽（Australian Open）今（31）日進行女子單打冠軍戰，由尋求墨爾本第3冠的頭號種子、世界球后薩巴倫卡（Aryna Sabalenka）對陣重返大滿貫決賽的芮芭奇娜（Elena Rybakina），最終雙方激戰3盤，芮芭奇娜靠著強勢發球和穩定的底線進攻能力，在決勝盤一度落後的巨大壓力之下，最終以6：4、4：6、6：4取勝，生涯首度在澳網奪冠，也是個人生涯第2座大滿貫、個人生涯第12座冠軍頭銜。來自白俄羅斯的薩巴倫卡尋求墨爾本第3冠，身為頭號種子，若奪冠將是她生涯第5座大滿貫獎盃，且近4年8度闖入大滿貫決賽，展現極高統治力。過去他也曾在2023和2024年完成連霸，去年則是輸給了基斯（Madison Keys）。哈薩克一姐芮芭奇娜則是自2023年以來首次重返大滿貫決賽，力拚生涯第2座大滿貫冠軍（首座為2022年溫網）。她和薩巴倫卡此前在去年WTA年終賽交手過，當時芮芭奇娜摘下冠軍。這是兩位來東歐的頂尖力量型選手的交鋒，兩人均以強勢發球與強力底線抽球著稱，是目前女子網壇最具破壞力的對決組合。芮芭奇娜被認為擁有當今女子網壇最佳發球，同時反拍也很出色；而薩巴倫卡則是大滿貫雙打奪冠經驗，小球等技術也相當不錯。今天的比賽前兩盤雙方互破，芮芭奇娜在比賽前段的發球牢不可破，展現她極品的發球，首盤以6：4拿下。不過5冠得主薩巴倫卡展現她冠軍的冷靜和沉著，在第二盤和對手不斷纏鬥，並且接發球施加極大壓力，最終在第10局破發，也以6：4扳回一城。進入決勝盤，雙方在壓力下發球表現開始下滑，變成互破大戰，薩巴倫卡率先破發，不過後續芮芭奇娜連續破發、個人連下5局，反倒取得5：3聽牌局面。薩巴倫卡關鍵第9局保發，保住一線生機，芮芭奇娜在之後的發球局與對方戰成30：30之後，她連發兩顆Ace球拿下勝利，摘下生涯第二冠。