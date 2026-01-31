2026年澳洲網球公開賽（2026 Australian Open）女單決賽今（31）日上演巔峰對決，哈薩克名將芮芭奇娜（Elena Rybakina）在經歷三盤大戰後，以6：4、4：6、6：4擊敗頭號種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），奪下生涯首座澳網冠軍。憑藉這座大滿貫金盃，芮芭奇娜的世界排名將從第5位飆升至生涯新高的第3位。

我是廣告 請繼續往下閱讀
芮芭奇娜決勝盤大逆轉　狂轟35記致勝球

本場決賽戰況極度膠著，芮芭奇娜在決勝盤一度陷入0：3的落後絕境，但她展現強大的心理素質上演「神級逆轉」。根據賽後數據統計，兩人在全場比賽竟然同樣贏得92分，實力旗鼓相當。芮芭奇娜整場轟出35記致勝球並發出6次Ace，雖然一發進球率55%略遜於對手的62%，但她在關鍵分的把握度上更勝一籌，最終成功捧盃。

對戰前10名取得10連勝　比肩小威、海寧等傳奇

這場勝利不僅讓芮芭奇娜寫下生涯新頁，更讓她進入了網壇的傳奇殿堂。這是芮芭奇娜近期對陣世界前10名選手的連續第10場勝利，讓她成為公開賽年代以來，史上第6位達成此紀錄的女將，與海寧（Justine Henin）、小威廉絲（Serena Williams）、大威廉絲（Venus Williams）、莫瑞絲摩（Amelie Mauresmo）以及現任球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）等名將齊名。這項傲人紀錄可追溯至2025年10月中旬她在中國擊敗保利尼（Jasmine Paolini）開始。

▲芮芭奇娜（Elena Rybakina），以6：4、4：6、6：4取勝，生涯首度在澳網奪冠，也是個人生涯第2座大滿貫、個人生涯第12座冠軍頭銜。（圖／美聯社／達志影像）
▲芮芭奇娜（Elena Rybakina），以6：4、4：6、6：4取勝，生涯首度在澳網奪冠，也是個人生涯第2座大滿貫、個人生涯第12座冠軍頭銜。（圖／美聯社／達志影像）
「含金量」史上最高　繼莎拉波娃後第1人

芮芭奇娜本次奪冠之路被公認為史上最艱辛。身為第5種子的她，在晉級過程中連續擊敗了3位世界前6名的頂尖高手：

八強戰： 擊敗第2種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）

四強戰： 擊敗第6種子佩古拉（Jessica Pegula）

決賽： 擊敗第1種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）

她是自2008年莎拉波娃（Maria Sharapova）以來，首位能在澳網連過三名世界前6強對手並奪冠的女球員。這座冠軍不僅實至名歸，更奠定了她在女子網壇不可撼動的統治地位。

芮芭奇娜正式入列世界前三

下週最新的WTA排名公佈後，芮芭奇娜將僅次於斯威雅蒂與莎巴蓮卡，正式確立女子網壇的新「三巨頭」格局。面對即將到來的賽季，芮芭奇娜表示：「能在墨爾本拿到這座冠軍對我意義重大，這是我長期努力的成果。」

消息來源：The Sporting News

更多澳網公開賽新聞：

澳網／喬科維奇逃過一劫！被領先兩盤對手退賽　自嘲：本該回家了

澳網／謝淑薇女雙8強遭直落二淘汰！發球與關鍵分把握度成差距

澳網／艾卡拉茲3盤橫掃德米瑙爾！生涯首闖4強　距離全滿貫差2勝

相關新聞

澳網新女王！解析哈薩克名將芮芭奇娜：曾因「長太高」被拒於門外

澳網分析／喬科維奇決戰艾卡拉茲上演頂尖對決！體能與心魔的考驗

澳網／芮芭奇娜奪第2座大滿貫！2:1擊敗薩巴倫卡　首度墨爾本封后

澳網冠軍戰開打》喬科維奇VS艾卡拉茲　賽程、獎金、轉播連結一覽