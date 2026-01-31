我是廣告 請繼續往下閱讀

▲芮芭奇娜（Elena Rybakina），以6：4、4：6、6：4取勝，生涯首度在澳網奪冠，也是個人生涯第2座大滿貫、個人生涯第12座冠軍頭銜。（圖／美聯社／達志影像）

2026年澳洲網球公開賽（2026 Australian Open）女單決賽今（31）日上演巔峰對決，哈薩克名將芮芭奇娜（Elena Rybakina）在經歷三盤大戰後，以6：4、4：6、6：4擊敗頭號種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），奪下生涯首座澳網冠軍。憑藉這座大滿貫金盃，芮芭奇娜的世界排名將從第5位飆升至生涯新高的第3位。本場決賽戰況極度膠著，芮芭奇娜在決勝盤一度陷入0：3的落後絕境，但她展現強大的心理素質上演「神級逆轉」。根據賽後數據統計，兩人在全場比賽竟然同樣贏得92分，實力旗鼓相當。芮芭奇娜整場轟出35記致勝球並發出6次Ace，雖然一發進球率55%略遜於對手的62%，但她在關鍵分的把握度上更勝一籌，最終成功捧盃。這場勝利不僅讓芮芭奇娜寫下生涯新頁，更讓她進入了網壇的傳奇殿堂。這是芮芭奇娜近期對陣世界前10名選手的連續第10場勝利，讓她成為公開賽年代以來，史上第6位達成此紀錄的女將，與海寧（Justine Henin）、小威廉絲（Serena Williams）、大威廉絲（Venus Williams）、莫瑞絲摩（Amelie Mauresmo）以及現任球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）等名將齊名。這項傲人紀錄可追溯至2025年10月中旬她在中國擊敗保利尼（Jasmine Paolini）開始。芮芭奇娜本次奪冠之路被公認為史上最艱辛。身為第5種子的她，在晉級過程中連續擊敗了3位世界前6名的頂尖高手：八強戰： 擊敗第2種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）四強戰： 擊敗第6種子佩古拉（Jessica Pegula）決賽： 擊敗第1種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）她是自2008年莎拉波娃（Maria Sharapova）以來，首位能在澳網連過三名世界前6強對手並奪冠的女球員。這座冠軍不僅實至名歸，更奠定了她在女子網壇不可撼動的統治地位。下週最新的WTA排名公佈後，芮芭奇娜將僅次於斯威雅蒂與莎巴蓮卡，正式確立女子網壇的新「三巨頭」格局。面對即將到來的賽季，芮芭奇娜表示：「能在墨爾本拿到這座冠軍對我意義重大，這是我長期努力的成果。」