2026年澳洲網球公開賽（2026 Australian Open）女單決賽今日圓滿落幕，哈薩克好手艾蓮娜·芮芭奇娜（Elena Rybakina）在三盤激戰後擊敗現任球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），奪得個人第二座大滿貫金盃。賽後根據Opta數據統計，芮芭奇娜正式成為網壇史上對陣「世界第一」勝率最高的球員，堪稱名副其實的「球后殺手」。根據統計，自1975年WTA排名系統建立以來，在至少對陣過10次現任世界第一的選手中，芮芭奇娜以高達60%的勝率傲視群雄。她在生涯15次對決當任球后的比賽中贏下了9場，這項紀錄甚至超越了許多網壇傳奇。今日她再度擊敗現任球后莎巴蓮卡，不僅報了三年前在澳網決賽落敗的一箭之仇，更證明了她在頂尖對決中的強大統治力。芮芭奇娜在賽場上以「冷靜」著稱，今日在賽末點以一記時速驚人的Ace球鎖定勝局後，她僅以最具個人特色的方式——握拳並露出一抹淺笑來慶祝。相較於莎巴蓮卡在2023年奪冠時充滿戲劇性的情緒起伏，芮芭奇娜在比賽最後一局展現了極致的沉穩，以暴力的正拍致勝球與俐落的發球乾脆地結束戰局。在頒獎典禮上，芮芭奇娜顯得有些羞澀，甚至在接過獎盃時眼眶微濕。她在致詞中展現了極高的風度：「我現在很難找到合適的詞彙。首先要祝賀莎巴蓮卡這幾年取得的驚人成就，我知道這很難受，但我希望未來我們還能一起打更多場決賽。我也要感謝我的團隊與哈薩克的支持，我在球場角落深深感受到了你們的力量。」這場勝利對芮芭奇娜而言極具意義。三年前，她同樣在澳網決賽先拿下一盤，卻被莎巴蓮卡強勢反撲而丟掉冠軍；今日歷史重演，莎巴蓮卡在第二節與第三節開局強勢反擊，但芮芭奇娜在決勝盤0：3落後時，憑藉著無比的勇氣與信念連追5局，最終成功復仇。隨著這座冠軍入袋，這位26歲的「低調贏家」已正式確立了她在大滿貫賽事中的競爭地位。對於對手而言，面對這位「情緒零波動」且專門擊敗球后的強敵，無疑將是未來幾年最艱難的考驗。