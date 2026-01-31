我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Mat Ishbia決定拆解太陽原本錯誤體系，重建高層人事組織，建立全新文化。（圖／美聯社／達志影像）

▲太陽防守效率第七，精英表現，進攻效率第14，中階效率，即使過去4場比賽第一得分手兼王牌Devin Booker傷停，太陽還是打出3勝1敗戰績。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

NBA鳳凰城太陽老闆Mat Ishbia 2022年底買下球隊，2023年夏天著手組建三巨頭，Devin Booker、Kevin Durant、Bradley Beal三大球星合體，Mat Ishbia認為累積天賦+引進頂級球星+捨得砸錢，就能贏球、奪冠。兩年後，也就是2025年夏天Mat Ishbia宣布三巨頭豪賭失敗，2024-25賽季太陽西區第11，連季後賽附加賽都沒沾上邊，他親自向球迷和團隊道歉。「從第一天起我就應該建立明確願景和團隊，樹立清析方向，並讓所有人共同負責承擔，我沒有做到這是我的錯，我一肩扛下。」面對失敗，接受批評，Mat Ishbia決定拆解太陽原本錯誤體系，重建高層人事組織，建立全新文化。啟用40歲年輕菜鳥教練Jordan Ott是最重要決定，目標2030年太陽再起。Mat Ishbia最近接受訪談這席話讓人服氣又喜歡。「太陽這一季最重要改變不是戰績，而是認知層面和追求積極目標共識，一支沒有文化沒有明確組織的球隊，遲早會出問題，你必須用對的人，釐清正確方向，讓所有人對它負責。」太陽目前的戰略就是圍繞防守、強度、團隊合作，建立長期競爭力和未來，不是短期豪賭。去年夏天太陽除了高層人事重組+重新定位，買斷Bradley Beal，給他復活空間，交易Kevin Durant，給他選擇自由，最大膽的就是啟用Jordan Ott執教。「我們現在走的是一條更艱難，但可以持續，努力追求共同目標的路」Mat Ishbia深度剖析太陽去年夏天重新組織的決心和改變，每一步都踏得穩健紮實。半個賽季過去，Jordan Ott正在為太陽建立精英防守團隊和高效進攻，誰都想不到失去聯盟精英得分手Kevin Durant，放走Bradley Beal，但太陽卻能打出30勝19敗6成12勝率，西區第六戰績。太陽防守效率第七，精英表現，進攻效率第14，中階效率，即使過去4場比賽第一得分手兼王牌Devin Booker傷停，太陽還是打出3勝1敗戰績，包括連續擊敗東區第一活塞和難啃騎士。Jordan Ott執教的太陽不是靠王牌球星才能贏球，Ott手下角色球員防守工兵Jordan Goodwin每個晚上都能高效對位限制對手第一得分主力，主發主控Collin Gillespie根本沒人認識他，場均13.5分4.1籃板4.7助攻，三分命中率4成3，幾乎每場比賽都有石破天驚神來幾筆。Jordan Goodwin在湖人打出名堂，但去年夏天湖人放棄的大鎖。Dillon Brooks不是只會挑釁LeBron James和死命防守，他在太陽打得像明星前鋒，場均21.1分，Devin Booker傷停4場，Brooks四戰場均30分，三分球21投10中，三分命中率接近5成。Grayson Allen場均16.5分，Royce O’Neale場均10.2分，三分命中率4成，兩人建構太陽完美側翼，打出無限換防大鎖價值。2024年二輪秀211公分長人Oso Ighodaro在替補端打得極有存在感。台灣職籃兩聯盟11隊玩了六年，他們真該看看太陽接受批評，面對現實，承擔錯誤決心與改變，這種決心和職業球隊經營信念才是邁向成功之本。你一定會喜歡太陽這支球隊和教練，多看看他們的比賽，真的賞心悅目。