目前戰績高居聯盟第一、也是本季奪冠最大熱門的奧克拉荷馬城雷霆隊，在2月5日交易截止日前夕傳出令人意外的動向。根據ESPN資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導，雷霆隊正考慮交易陣中深受球迷喜愛的中鋒哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein），主因與未來的薪資空間壓力有關。溫德霍斯特在個人播客節目《Hoop Collective》中透露，哈爾特斯泰明年合約中擁有價值2800萬美元（部分消息指出為2900萬美元）的球隊選項。考慮到球隊核心陣容如霍姆格倫（Chet Holmgren）與傑倫·威廉斯（Jalen Williams）即將面臨高額續約，雷霆管理層傾向於將這筆預算留給陣中的前四號核心球員，進而尋求更具性價比的長人選項。儘管哈爾特斯泰本季繳出場均11.2分、10.2籃板與2.9助攻的優質數據，且是去年奪冠的功臣之一，但雷霆隊目前的團隊薪資水準已逼近豪華稅警戒線。NBA分析師艾文·西德里（Evan Sidery）指出，雷霆擁有全聯盟最昂貴的陣容之一，這驅使總管普雷斯蒂（Sam Presti）必須在交易市場上展現創意。雖然霍姆格倫具備扛下中鋒位置的靈活性，但球隊仍需一名可靠的替補長人來分擔上場時間。雷霆隊季初一度展現挑戰勇士隊73勝紀錄的氣勢，但過去一個月表現有所下滑，接連的敗仗暴露了陣容的缺陷。溫德霍斯特表示：「雷霆不會再盲目假設一切都很好。」隨著競爭對手實力增強，雷霆管理層可能會加快陣容調整的速度。由於雷霆手握大量未來選秀權，若能將其與哈爾特斯坦打包交易，將具備極強的競爭力來換取具備長期合約優勢的內野即戰力。哈爾特斯泰目前被視為市場上的優質籌碼，其「到期合約」性質對追求薪資靈活性的球隊極具吸引力。據悉，如快艇隊（傳聞涉及Ivica Zubac的方案）或缺乏禁區厚度的球隊皆在密切觀察。雷霆隊目前處於雙贏局面：若留下哈爾特斯泰，他們擁有最強的奪冠陣容；若現在交易，則能為未來數年的薪資空間換取更多操作餘裕。