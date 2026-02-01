，除了當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）外 ，陣中其餘所有人選與未來資產皆可擺上談判桌，包括4冠功臣格林（Draymond Green）。

我是廣告 請繼續往下閱讀

願意送出包含庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在內的所有年輕球員，外加未來7年的首輪選秀權（包含4枚首輪籤與3枚選秀互換權）。這份報價被認為是目前公鹿隊在截止日前能收到的「最具吸引力」方案。

公鹿隊可能會將這場交易戲碼拖延至夏季，以吸引如籃網、熱火等隊加入競標。然而，勇士隊正施壓要求現在就達成協議，試圖以當前的「梭哈」報價讓公鹿隊覺得沒必要再等待。這場涉及聯盟版圖劇變的交易大戰，預計將在未來120小時內進入最終談判階段。

▲勇士總經理小邁克·鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）願意送出包含庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在內的所有年輕球員。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士追逐「字母哥」有最新進度！隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日逼近，勇士隊奪取密爾瓦基公鹿隊超級球星揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的行動已進入「全速運作」模式。根據《KalshiSports》記者Evan Sidery的最新報導，勇士隊管理層已達成共識，為了帶回這位兩屆MVP報導指出，儘管德雷蒙德·格林（Draymond Green）是勇士王朝的元勳，。由於阿德托昆博的合約金額龐大，勇士若選擇保留巴特勒（Jimmy Butler）的合約，則必須將格林納入交易包以平衡薪資結構。格林在周六對陣活塞賽後淡定回應：「我待了14年，沒理由坐在這裡擔心離開，但如果被交易，那就是生意的一部分，我昨晚睡得很好。」，勇士不會「挖東牆補西牆」，交易可以得到實質戰力飛躍性提升。雖然賣掉格林會有陣容化學反應大變的風險，但勇士球團應該認為是可以承受的。為了展現勢在必行的決心，勇士總經理小邁克·鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）根據《NBC Sports》記者Monte Poole報導，產。對此，格林表示他不會主動詢問管理層的計畫，但隨時準備好進行「任何形式的合作」。隨著阿德托昆博本季繳出場均28分10籃板5.6助攻的統治級數據，勇士管理層深知，這是讓Curry在職業生涯末年再次衝擊總冠軍的最佳機會。目前聯盟普遍認為，