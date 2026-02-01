我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老高與小茉頻道去年因為愛犬力氣生病的關係，選擇停更，專心照顧狗狗。（圖／老高與小茉YouTube）

▲孫協志（右）將在本月14日與夏宇童舉辦婚禮，孫麗鈞卻說自己沒受邀。（圖／夏宇童臉書）

▲王祖賢昨日迎來59歲生日，藉此機會她正式進駐小紅書。（圖／王祖賢小紅書）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（1）日的娛樂話題搶先看，百萬YouTuber老高日前上傳最新影片，因狀態不佳被網友猜測是否離婚，但其實他和老婆小茉其實從未在中國登記，小茉過去就曾在影片提到，「我在國內還是單身」。孫協志與夏宇童將在2月14日舉行婚禮，孫協志的媽媽、資深藝人孫麗鈞（花格格）卻表示自己沒有收到邀請。59歲不老女神王祖賢進軍小紅書，帳號才過1天時間已累積12萬人追蹤。擁有600萬粉絲訂閱的YouTuber老高去年10月因家中愛犬「力氣」罹患淋巴癌而停止拍片近3個月，直到2天前才在YouTube更新影片。這次老高罕見未露臉，讓網友相當擔心他的身心狀態，更出現關於老高已和小茉離婚的謠言。對此，老高夫妻目前暫無回應，但小茉過去曾在影片中說過，自己在中國還是單身，表示她與老高並未回國結婚，兩人僅在日本登記而已。孫協志與夏宇童去年3月登記結婚，今年2月14日將補辦婚禮。日前孫協志的媽媽孫麗鈞出席演藝工會尾牙活動時，就被問到是否會出席，為兒子獻上祝福，孫麗鈞尷尬表示她沒有受邀；過去曾公開反對孫協志與丁小芹交往的她，這次被問到對夏宇童的看法時，孫麗鈞態度明顯變保守，低調表示：「我沒意見，他們年輕人高興就好。」更祝福兩人早生貴子，但不生也沒關係。不老女神王祖賢昨（31）日迎來59歲生日，她正式進駐中國社群小紅書，並發文分享自己息影後的心聲。王祖賢坦言：「這些年的日子過得安靜也充實，我一直在摸索屬於自己的生活節奏」，所以她後來開了艾灸館，也養花、養狗，除了尋求內心平靜，也更想珍惜當下，希望能以一個分享者的身分，在小紅書紀錄日常。隨後王祖賢還上傳了首支Vlog，目前帳號已吸引12萬人追蹤。