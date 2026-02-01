《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（1）日的娛樂話題搶先看，百萬YouTuber老高日前上傳最新影片，因狀態不佳被網友猜測是否離婚，但其實他和老婆小茉其實從未在中國登記，小茉過去就曾在影片提到，「我在國內還是單身」。孫協志與夏宇童將在2月14日舉行婚禮，孫協志的媽媽、資深藝人孫麗鈞（花格格）卻表示自己沒有收到邀請。59歲不老女神王祖賢進軍小紅書，帳號才過1天時間已累積12萬人追蹤。
📌百萬YTR老高和小茉其實沒有結婚？她親口認證：我在國內還是單身
擁有600萬粉絲訂閱的YouTuber老高去年10月因家中愛犬「力氣」罹患淋巴癌而停止拍片近3個月，直到2天前才在YouTube更新影片。這次老高罕見未露臉，讓網友相當擔心他的身心狀態，更出現關於老高已和小茉離婚的謠言。對此，老高夫妻目前暫無回應，但小茉過去曾在影片中說過，自己在中國還是單身，表示她與老高並未回國結婚，兩人僅在日本登記而已。
📌孫協志婚禮爆沒邀媽媽！孫麗鈞昔嫌棄丁小芹 點評夏宇童：沒意見
孫協志與夏宇童去年3月登記結婚，今年2月14日將補辦婚禮。日前孫協志的媽媽孫麗鈞出席演藝工會尾牙活動時，就被問到是否會出席，為兒子獻上祝福，孫麗鈞尷尬表示她沒有受邀；過去曾公開反對孫協志與丁小芹交往的她，這次被問到對夏宇童的看法時，孫麗鈞態度明顯變保守，低調表示：「我沒意見，他們年輕人高興就好。」更祝福兩人早生貴子，但不生也沒關係。
📌王祖賢59歲生日正式進駐小紅書！1天秒吸12萬人追蹤 吐息影心聲
不老女神王祖賢昨（31）日迎來59歲生日，她正式進駐中國社群小紅書，並發文分享自己息影後的心聲。王祖賢坦言：「這些年的日子過得安靜也充實，我一直在摸索屬於自己的生活節奏」，所以她後來開了艾灸館，也養花、養狗，除了尋求內心平靜，也更想珍惜當下，希望能以一個分享者的身分，在小紅書紀錄日常。隨後王祖賢還上傳了首支Vlog，目前帳號已吸引12萬人追蹤。
我是廣告 請繼續往下閱讀
擁有600萬粉絲訂閱的YouTuber老高去年10月因家中愛犬「力氣」罹患淋巴癌而停止拍片近3個月，直到2天前才在YouTube更新影片。這次老高罕見未露臉，讓網友相當擔心他的身心狀態，更出現關於老高已和小茉離婚的謠言。對此，老高夫妻目前暫無回應，但小茉過去曾在影片中說過，自己在中國還是單身，表示她與老高並未回國結婚，兩人僅在日本登記而已。
孫協志與夏宇童去年3月登記結婚，今年2月14日將補辦婚禮。日前孫協志的媽媽孫麗鈞出席演藝工會尾牙活動時，就被問到是否會出席，為兒子獻上祝福，孫麗鈞尷尬表示她沒有受邀；過去曾公開反對孫協志與丁小芹交往的她，這次被問到對夏宇童的看法時，孫麗鈞態度明顯變保守，低調表示：「我沒意見，他們年輕人高興就好。」更祝福兩人早生貴子，但不生也沒關係。
不老女神王祖賢昨（31）日迎來59歲生日，她正式進駐中國社群小紅書，並發文分享自己息影後的心聲。王祖賢坦言：「這些年的日子過得安靜也充實，我一直在摸索屬於自己的生活節奏」，所以她後來開了艾灸館，也養花、養狗，除了尋求內心平靜，也更想珍惜當下，希望能以一個分享者的身分，在小紅書紀錄日常。隨後王祖賢還上傳了首支Vlog，目前帳號已吸引12萬人追蹤。