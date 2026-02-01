我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王祖賢在小紅書發的第一篇貼文。（圖／王祖賢小紅書）

▲王祖賢表示自己已經茹素多年，她在機場也不忘拿出佛珠念經。（圖／王祖賢小紅書）

不老女神王祖賢昨（31）日迎來59歲生日，她正式進駐中國社群小紅書，並發文分享自己息影後的心聲。王祖賢坦言：「這些年的日子過得安靜也充實，我一直在摸索屬於自己的生活節奏」，所以她後來開了艾灸館，也養花、養狗，除了尋求內心平靜，也更想珍惜當下，如今也希望能以一個分享者的身分，在小紅書記錄日常。隨後王祖賢還上傳了首支Vlog，目前帳號已吸引12萬人追蹤。王祖賢昨日正式開啟自己的小紅書帳號，並發文分享近況，「大家好，我是王祖賢，好久不見～這些年的日子過得安靜也充實，我一直在摸索屬於自己的生活節奏。經營一家小小的艾灸館，幫助有緣的人感受溫暖，和大家一起在艾葉燃燒的草本香氣中找到平靜的內心。其餘時刻會陪陪我的小狗、養花、走路。時間讓我愈發相信，最珍貴的即是當下」。她說自己因此註冊了小紅書，「」。王祖賢認為生活不只有光鮮的時刻，其他平凡的、細碎的、甚至有點糟心的瞬間，才構成真實的自己，這讓她直言：「記錄本身就是一種幸福」。隨後王祖賢還上傳自己的第一集Vlog，她笑說因為班機延誤的關係，所以她只好去逛附近的Outlet打發時間，王祖賢一邊閒逛一邊拍照，相當親民。王祖賢也記錄自己的用餐時刻，只見她吃的都是素菜，她坦言自己茹素多年了；在機場候機時，王祖賢也不忘拿出佛珠念經，相當虔誠，整個人充滿正能量。看到王祖賢進駐小紅書，粉絲也紛紛興奮留言：「終於等到妳了」、「姐姐還是這麼年輕」、「王祖賢真的是永遠的女神，從小就在電視機看妳」、「59歲還有這狀態，做夢都要笑出來」、「真的是王祖賢欸，差點以為是假冒的」、「好期待姐姐多分享生活」。目前王祖賢帳號僅過去1天時間，就已吸引12萬粉絲追蹤，數字還在持續上升中。