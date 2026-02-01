我是廣告 請繼續往下閱讀

正當2025-26賽季——即NBA美國職籃（National Basketball Association）具歷史意義的第80個賽季進入白熱化階段之際，費城76人隊球星喬治（Paul George）今（1）日驚傳因違反聯盟禁藥條例（Anti-Drug Program），將面臨長達25場的禁賽處分。這項消息為即將到來的全明星賽與交易截止日投下了巨大變數。喬治隨後也發表聲明道歉，澄清自己是因為心理健康問題而誤用，向76人球團、隊友和球迷道歉，但他仍將因此損失高達1170萬美元（約合新台幣3.6億元）的薪資。根據聯盟官方公告，喬治將從今日起開始執行禁賽。針對此事，George隨即發表聲明致歉，並解釋了違規原委。他表示：「在過去幾年裡，我一直強調心理健康的重要性。近期我在尋求相關治療的過程中，不慎誤用了一種不合規定的藥物。」喬治在聲明中展現了悔意：「我會為自己的行為負起全責，並向76人球團、我的隊友以及所有費城球迷致上最深的歉意。我因決策失誤造成了這次的風波，在禁賽期間，我將專注於調整身心狀態，確保回歸時能以最佳狀態幫助球隊。」這波禁賽預計將持續至3月下旬，這對正處於季後賽卡位戰的76人隊而言無疑是沉重打擊。根據NBA與球員工會（NBPA）的集體協商協議，禁賽25場通常代表球員首次違反相關條款。這項禁賽將使喬治損失本季5170萬美元年薪中的約1170萬美元，平均每場比賽損失高達47萬美元。對76人隊球團而言，這項禁賽雖然在戰力上造成空缺，但在財務上將獲得約590萬美元的豪華稅抵免，這使球隊目前僅超過豪華稅門檻約130萬美元，大大增加了總管莫雷（Daryl Morey）在2月5日交易截止日前操作的靈活性。喬治本季代表76人出戰 27場，場均貢獻 16分、5.1籃板。數據顯示，當他在場時76人戰績為16勝 11負，缺陣時僅有10勝10負。目前76人以26勝21負暫居東區第 6位，雖然陣中仍有中鋒恩比德（Joel Embiid）與入選全明星賽先發的馬克西（Tyrese Maxey）坐鎮，加上探花新秀艾齊庫姆（VJ Edgecombe）的亮眼表現，但喬治的缺席無疑加重了其他主力的負擔。按照賽程推算，喬治預計將於3月25日在主場面對芝加哥公牛時解禁復出。屆時常規賽僅剩約10場，他將有極短的時間與球隊重新磨合，迎接4月中旬展開的季後賽。