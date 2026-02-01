費城76人今（1）日驚傳重磅負面消息，NBA官方正式宣布，前鋒喬治（Paul George）因違反聯盟與球員工會共同制定的反興奮劑條例，將被處以「無薪禁賽25場」的重罰。禁賽令即日起生效，喬治不僅將損失超過1170萬美元（約新台幣3.7億元）的薪資，更讓處於東區季後賽邊緣的76人隊陷入巨大的戰力空缺。消息一出，76人中鋒德拉蒙德（Andre Drummond）隨即在社群平台X（原 Twitter）上標記喬治並寫下：「我與你同在。」
認了誤服藥物！喬治發聲明致歉 老將隊友挺到底
禁賽消息曝光後，喬治隨即透過聲明稿公開致歉。他解釋，這次違規是由於他在處理長期以來的心理健康問題時，不慎服用了不合規定的藥物，「過去幾年我一直公開討論心理健康的重要性，最近在尋求治療過程中，我錯誤地服用了不合適的藥物。我對 76 人球團、隊友以及費城球迷感到萬分抱歉。」
消息一出，76人中鋒德拉蒙德隨即在社群平台 X（原 Twitter）上標記喬治並寫下：「我與你同在。」
德拉蒙德與喬治雖在費城共事不到兩個球季，但兩人在聯盟征戰皆超過10年，這份深厚的「老將情誼」在此刻顯露無遺。主教練納斯（Nick Nurse）也期待透過德拉蒙德、恩比德（Joel Embiid）及羅瑞（Kyle Lowry）等資深領袖的力量，在喬治缺陣的動盪期穩住休息室氛圍。
三巨頭缺一角！76人防守體系崩盤
喬治本季雖然在進攻端的爆發力不若以往，但他仍是76人隊防守端的核心與進攻串聯的關鍵。數據顯示，喬治出賽時76人戰績為16勝11敗，缺陣時則掉到10勝10敗。
薪資專家Bobby Marks指出，喬治將因這25場禁賽損失高達1174萬美元。雖然76人隊能因此獲得約587萬美元的奢侈稅減免，並在禁賽5場後獲得一個額外的球員名額補強，但在交易大限前夕痛失球隊老將，對戰績的打擊無疑是相當嚴重的。
《The Athletic》名記Tony Jones分析，喬治是隊內防守覆蓋面最廣的球員。在明星中鋒恩比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）吸引包夾時，喬治的投射與處理球能力是球隊不可或缺的齒輪。如今禁賽期預計要到3月底才能復出，這讓目前僅排名東區第6、且只領先第8名1場勝場的76人，面臨隨時跌出季後賽邊緣的險境。
致敬儀式變調！恩比德渴望補強壓力倍增
諷刺的是，今日費城主場原訂舉辦2001年艾佛森（Allen Iverson）率隊闖入總決賽的25週年致敬儀式，眾多隊史傳奇皆已抵達現場，卻被這樁醜聞蒙上陰影。
隨著交易截止日臨近，76人總裁莫雷（Daryl Morey）現在被迫面臨兩難。喬治的高額合約加上禁賽身分，目前幾乎不可能被交易；但恩比德日前已公開對媒體喊話，希望球團能出手補強。在喬治缺陣期間，新秀埃奇科姆（Vj Edgecombe）與格蘭姆斯（Quentin Grimes）等角色球員必須扛起更多責任。
