NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季交易大限進入倒數階段，聯盟各隊正處於暴風雨前的寧靜。雖然市場大魚如「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的動向牽動全局，但根據多家美媒報導，克里夫蘭騎士、洛杉磯湖人與沙加緬度國王三方，正針對側翼戰力亨特（De'Andre Hunter）與防守悍將埃利斯（Keon Ellis）展開激烈的三方談判。
騎士急欲「脫殼」避稅 亨特成交易核心籌碼
身為全聯盟目前唯一觸及「第二土豪線」的球隊，騎士隊正急於在保持競爭力的同時減輕薪資壓力。《ClutchPoints》名記Brett Siegel報導指出，騎士雖然肯定亨特的戰力，但他在2026-27賽季高達2490萬美元（約合新台幣7.89億元）的合約已成為球團沉重的負擔。
目前傳出騎士與國王已針對「亨特換施羅德」的架構展開協商。具體方案可能為：亨特前往國王，騎士則換回老牌控衛施羅德（Dennis Schroder）、防守尖兵埃利斯（Keon Ellis）以及沙里奇（Dario Saric）。這筆交易能讓騎士省下約150萬美元，更重要的是透過埃利斯的加盟，為季後賽注入防守深度。
湖人、勇士「只問不買」？薪資靈活性成考驗
早前傳出湖人有意引進亨特與詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）搭檔，但名記Jake Fische與Marc Stein卻潑了冷水。報導中指出，湖人並不願意為了吸收亨特明年的巨約而喪失休賽季的薪資空間，因此雙方的交易談判已變得冷淡。湖人目前的優先目標是能在防守端提供韌性的側翼，但除非能像去年太陽隊那樣透過選秀權互換解套，否則難有大動作。
至於金州勇士，雖然曾考慮過將庫明加（Jonathan Kuminga）送到騎士與前助教阿特金森（Kenny Atkinson）重聚，但隨著球隊轉向全力追逐字母哥，網羅亨特的計畫已被排到次要的順位。
國王大清倉？薩博尼斯、孟克都被擺上貨架
國王隊在此次交易大限前扮演「最大賣家」的角色。除了埃利斯極高機率被送走外，連明星中鋒薩博尼斯（Domantas Sabonis）都傳出與多倫多暴龍有聯繫。暴龍展現極牆的企圖心，甚至願意送出巴瑞特（RJ Barrett）與奎克利（Immanuel Quickley）作為籌碼，以應對伯爾特（Jakob Poeltl）的傷病危機。
此外，國王的老將迪羅臣（DeMar DeRozan）、孟克（Malik Monk）也都在討論名單內。值得一提的是，若「亨特交易案」達成，施羅德將加盟生涯第11支球隊，繼續維持其「浪人控衛」的驚人紀錄。
消息來源：《ClutchPoints》、名記Jake Fische與Marc Stein
