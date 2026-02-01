我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人明星前鋒喬治（Paul George）因違反NBA反興奮劑條例遭到禁賽25場，這顆震撼彈不僅讓喬治個人損失高達1174萬美元（約合新台幣3.7 億元），更在交易截止日前夕改寫了費城的季中策略。雖然禁賽對戰力是巨大打擊，但美媒指出，這份罰款卻意外為76人騰出了財務空間，甚至可能讓他們在追逐「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的爭奪戰中取得意外的籌碼。喬治已發表聲明坦承，自己是在治療心理健康問題的過程中「誤服」了不合規定的藥物。根據薪資專家Bobby Marks分析，喬治這筆25場的無薪禁賽，將為76人帶來約587萬美元的奢侈稅減免。原本深陷奢侈稅泥淖且觸及「第二土豪線」的費城，現在與稅線僅剩130萬美元的距離。NBA內幕記者Sam Quinn分析指出，這意味著費城不再需要被迫賤賣烏布雷（Kelly Oubre Jr.）或德拉蒙德（Andre Drummond）等核心輪值陣容來避稅，甚至能比原先預計的更加積極地在截止日前補強。在密爾瓦基公鹿傳出可能開放交易字母哥後，雖然費城起初未出現在Shams Charania的新東家首選名單中，但名記Marc Stein與Jake Fischer近日報導指出，字母哥對加盟76人抱持著開放的態度，主因是他非常欣賞年輕球星馬克西（Tyrese Maxey）。報導指出，字母哥與馬克西擁有共同的訓練師Drew Hanlen，這層關係讓字母哥將費城列入考慮名單。雖然76人目前無意送出潛力新秀埃奇科姆（V.J. Edgecombe），但在喬治禁賽、薪資空間變動的情況下，若能整合喬治或小凱恩（Jared McCain）的合約，加上多枚未來的首輪選秀權，費城或許能給出令公鹿心動的包裹。目前76人戰績26勝21敗，排名東區第6。喬治25場的缺陣讓球隊在剩餘球季的容錯率降低，一個不小心就可能碟出季後賽，但也讓教練團更有空間磨練新人。美媒分析，費城現在面臨兩難，球隊高層會盡可能拖到交易大限前最後一刻才做決定。是該利用省下的稅金進行小修小補，確保季後賽席次？還是趁著字母哥動向未明，結合恩比德（Joel Embiid）近期的全能表現，直接發動震撼全聯盟的世紀大交易？值得球迷關注。