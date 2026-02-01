我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾是2008年探花、被視為未來門面的天才後衛，O.J. 梅奧卻因接連違反禁藥規定遭聯盟重罰，NBA生涯提早畫下句點。轉戰海外後輾轉至中國CBA遼寧體系，最終成為青年隊教練。（圖／取自遼寧微博）

NBA 官方於今（1）日拋出震撼彈，宣佈費城76人明星前鋒喬治（Paul George）因違反 NBA 與球員工會（NBAPA）的禁藥條例，將被處以長達25場的無薪禁賽。這項突如其來的懲處，意味著這位35歲的老將將缺席例行賽絕大部分的剩餘賽事，直到3月底才能歸隊。對於正為了季後賽席次衝刺的76人來說，這無疑是晴天霹靂。而在NBA歷史上，類似的「藥命時刻」屢見不鮮，甚至曾毀掉不少天才球員的職業生涯。回顧近期案例，2024年1月，當時效力於克里夫蘭騎士的湯普森（Tristan Thompson）同樣遭到25場禁賽處分。他在藥檢中被檢測出Ibutamoren和SARM LGD-4033呈陽性反應。這兩種藥物都屬於類固醇範疇，被世界反興奮劑機構（WADA）和NCAA列為禁藥，前者能促進垂體釋放生長激素，後者則模擬睪固酮作用，用於增加能量與肌肉生長。將時間推回2019年，那一年堪稱NBA的「禁藥災難年」。印第安那溜馬的昔日新人王伊凡斯（Tyreke Evans）因違反反毒品政策，遭聯盟重罰禁賽至少兩年，被迫暫時告別籃壇。該年，布魯克林籃網的錢德勒（Wilson Chandler）、鳳凰城太陽狀元郎德艾頓（Deandre Ayton）以及亞特蘭大老鷹約翰·柯林斯（John Collins）皆遭判25場球監。其中艾頓是因為利尿劑檢測呈陽性，該藥物常被用來掩蓋其他違禁藥物的使用；柯林斯則是被檢測出生長激素Peptide-2陽性。最令人唏噓的例子莫過於O.J. 梅奧（O.J. Mayo）。這位2008年的探花秀曾被視為天賦異稟的未來之星，但在2011年就因脫氫表雄酮（DHEA）檢測陽性遭禁賽10場。到了2016年，他再次因違反禁藥規定遭NBA重罰禁賽兩年，這基本上宣告了他的NBA生涯終結。值得一提的是，梅奧後來轉戰海外，曾加盟中國CBA的遼寧隊，如今則轉任遼寧青年隊教練，從昔日的天才球星淪落至此，令人不勝唏噓。