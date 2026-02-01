我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭隊超級巨星杜蘭特（Kevin Durant）一向以「活網」著稱，近日他在網路上再度火力全開。針對媒體將他捲入密爾瓦基公鹿球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易流言，杜蘭特本人現身評論區直懟：「這跟我有什麼關係？」。此外，面對球迷嘲諷他生涯未曾砍下單場60分，他也以「歷史得分榜第六」予以反擊。近日有關字母哥可能轉戰明尼蘇達灰狼的傳聞鬧得沸沸揚揚，NBA記者Justin Termine在討論此事時，順帶提到了杜蘭特去年休賽季的動向，稱杜蘭特當時因不願去明尼蘇達等小城市，最終才落腳休士頓或邁阿密。這番言論引來杜蘭特本人親自下場開噴，他直接在貼文下方留言：「這跟我有什麼關係？」顯然對於自己無端成為交易討論的對比箭靶感到相當莫名其妙。除了交易流言，杜蘭特也沒放過與酸民「對話」的機會。有球迷指出，當初與杜蘭特互換東家的狄龍·布魯克斯（Dillon Brooks）近日在太陽隊單場轟下40分，而在太陽隊效力時期的杜蘭特「40+」場次竟然掛蛋。杜蘭特對此冷回：「31K」，意指自己職業生涯已累積超過31,736分，等級完全不同。更有酸民提醒杜蘭特：「你生涯至今連一場單場60分都沒有過。」杜蘭特則簡短回覆：「Top 6」，提醒眾人他近期剛升上NBA歷史總得分榜第六名。對於這位37歲的傳奇得分手來說，兩座總冠軍與一座MVP已足以說明一切，他只是非常享受這種與黑粉互動的樂趣。即便場外話題不斷，杜蘭特在球場上的表現依舊沒話說。加盟火箭的首個賽季，他繳出場均26.5分、5.4籃板、4.5助攻的亮眼數據。在杜蘭特的帶領下，火箭隊目前以29勝17敗的戰績高居西區第四，強勢邁向季後賽。