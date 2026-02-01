我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）傳出好消息！總教練柯爾（Steve Kerr）證實，因膝蓋骨挫傷缺陣的他傷勢已好轉，距離重返球場僅一步之遙。然而，隨著2月5日交易大限進入最後倒數，這位潛力新星的復出或許不是為了幫助勇士衝擊季後賽，而是成為球隊梭哈密爾瓦基公鹿巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的關鍵籌碼。根據《ClutchPoints》勇士隨隊記者福田（Kenzo Fukuda）報導，柯爾透露庫明加的復原進度良好，「因膝蓋骨挫傷缺陣的庫明加感覺好多了，他今天在練球前進行了個人訓練，『越來越接近能上場的狀態』。」雖然恢復狀況樂觀，但庫明加是否能趕上3日對決費城76人的比賽仍是未知數。不過，比起能否上場，外界更關心的是他在勇士的日子是否已進入倒數計時。勇士正面臨決定球隊未來走向的關鍵時刻。距離交易截止日僅剩不到5天，庫明加被視為勇士手中最有價值的交易籌碼。《ClutchPoints》記者席格（Brett Siegel）指出，庫明加的動向與安戴托昆波的交易案緊密相連。席格分析道，「所有關於字母哥交易傳聞的關鍵之一，就是庫明加在勇士的未來，這是聯盟各隊都在等待倒下的另一張骨牌。庫明加想要一個新家，而勇士想要交易他，這已經不是秘密。」時間不等人，庫明加的去留將在未來幾天內揭曉。健康時的他是一名雙位數得分的砍將，尤其在單打與禁區終結上擁有極高效率；雖然防守端仍有瑕疵，但他無疑是勇士目前陣中吸引力最高的年輕資產。安戴托昆波的交易流言甚囂塵上，勇士總管鄧利維二世（Mike Dunleavy Jr.）是否會為了這一搏而送走這名年輕鋒線，將是全聯盟關注的焦點。