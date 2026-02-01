我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA著名的「詹皇黑粉」、現效力於鳳凰城太陽的前鋒「狄龍」布魯克斯（Dillon Brooks），再度對洛杉磯湖人超級巨星詹姆斯（LeBron James）開砲！布魯克斯在近日參加一檔Podcast節目時，被問及誰是當今聯盟「最被高估」的球員，他在沉思片刻後給出了驚人答案：「勒布朗·詹姆斯。」他認為這位傳奇球星巔峰已過，現在是時候將火炬傳承給中生代球星如唐西奇（Luka Doncic）與亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）了。向來敢說敢言的布魯克斯，在節目中談到「高估」這個話題時，語氣顯得相當直接。「我可能會選勒布朗（詹姆斯），」布魯克斯說道，「我覺得他現在就是被高估了，感覺他的巔峰期已經快到頭了。你得把火炬傳給下一代的頂尖球員啊，比如唐西奇、亞歷山大。」主持人隨即附和表示詹姆斯確實年紀大了，在場上的跑動也不如以往，對此，布魯克斯雖然話鋒犀利，但也沒忘記給予前輩基本的尊重。「但話說回來，他畢竟是傳奇啊，絕對的傳奇人物。這一點上，你肯定得尊重他，」布魯克斯話鋒一轉，強調了競技體育的殘酷本質，「不過有時候吧，只要你踏上賽場，站在那四條邊線之內，不管你是詹姆斯還是我奶奶（grandmother），都得拿出真本事來。我是說，哨聲一響，這就是戰場。所以不管是誰，上場了就得全力以赴。」眾所皆知，布魯克斯與詹姆斯的樑子早在布魯克斯效力曼菲斯灰熊時期就已結下，兩人在季後賽的言語交鋒與肢體接觸一直是媒體焦點。如今布魯克斯轉戰太陽，這番「最被高估」的言論迅速在美媒與社群網路上發酵。外界普遍認為，依照詹姆斯過去的習慣，他或許不會直接回應，但肯定會將這番話記在心裡，下次兩軍交鋒勢必又是一場火藥味十足的大戰。