我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA交易截止日逼近，密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的去留成為全聯盟最大焦點。在公鹿表態願意聽取報價後，各路豪強紛紛摩拳擦掌。根據《The Athletic》名記查拉尼亞（Shams Charania）最新報導，邁阿密熱火已成為這場爭奪戰中最積極的買家，傳出總裁萊利（Pat Riley）已準備好一份極具誠意的「7換1」史詩級報價，具體內容包括送出得分後衛赫洛（Tyler Herro）、前鋒威金斯（Andrew Wiggins），以及2026年、2029年、2031年的三枚首輪選秀籤，外加2028年與2030年的首輪籤互換權。意圖將這位兩屆MVP帶到南灘。這筆「7換1」的交易方案，顯示出熱火對於引進安戴托昆波的渴望。目前熱火戰績26勝23敗，僅排在東區第8，處於不上不下的尷尬位置。過去幾年，熱火在里拉德（Damian Lillard）、杜蘭特（Kevin Durant）等球星的交易案中總是採取觀望態度，據傳就是在為了這一刻，為安戴托昆波進入市場做足準備。對於崇尚鐵血紀律的熱火總裁萊利而言，安戴托昆波無疑是完美拼圖。這位希臘球星曾5度入選年度最佳防守陣容，並於2020年榮膺年度最佳防守球員（DPOY）。若交易成真，他將與阿德巴約（Bam Adebayo）組成聯盟最恐怖的禁區雙塔，將熱火的防守體系提升至全新檔次。在進攻端，自從「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）離隊後，熱火一直缺乏穩定的終結點。現年32歲的安戴托昆波本季在場均不到30分鐘的出賽時間內，仍能繳出28分、10籃板與5.6助攻的高效數據，整體命中率高達65%，被視為能率領熱火重返總冠軍榮耀的關鍵人物。對於公鹿來說，這份報價同樣具有吸引力。相較於勇士、尼克或湖人等潛在競爭者，熱火提供的赫洛與威金斯皆屬於「正資產」，即便不留用也能進行二次交易換取更多籌碼。加上多達5枚的未來選秀資產，這讓公鹿能在不吃下垃圾合約的情況下，獲得極大的薪資靈活性與重建資本，有機會在短時間內完成換血。