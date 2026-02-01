我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NeiNei（左）遺傳到爸媽的優良基因，不論長相或是氣質都像是大明星，引起網友熱議。（圖／吳尊微博）

▲吳尊（中）曾帶著女兒NeiNei（右）登上節目《爸爸去哪兒5》，可愛模樣至今仍讓許多觀眾印象深刻。（圖／爸爸去哪兒微博）

吳尊與妻子林麗吟婚後育有一子一女，他曾帶著女兒NeiNei（吳欣怡）登上節目《爸爸去哪兒5》，可愛模樣至今仍讓許多觀眾印象深刻。如今NeiNei已經是15歲的漂亮少女，不僅就讀1年學費破百萬的上海名校，近日父女倆合體拍攝時尚雜誌，NeiNei亮眼外型也引起網友關注，不論長相或是氣質都像是大明星，立刻登上微博熱搜。吳尊近日和女兒一起拍攝時尚雜誌，他發文寫道「我和我的公主」，表示拍攝時又想起父女倆去拍攝《爸爸回來了》的節目，兩個人一起工作就是一種開心的陪伴，更吐槽「NeiNei還是一樣的頑皮但專業靠譜哦哈哈」。NeiNei如今已是亭亭玉立的少女，遺傳了爸媽的優良基因，有著濃眉大眼的她，甜美外型和氣質不輸大明星，面對鏡頭絲毫不怯場。吳尊也感性說：「15歲少女了，但在心中永遠都是我的小公主。」NeiNei近照曝光後，網友狂讚：「青出於藍而勝於藍，太專業了」、「我們看著現在NeiNei真的有種『吾家有女初長成』的感覺」、「基因強大，帥氣的老爸，漂亮的女兒」、「父女顏值都很高」。吳尊近年將演藝事業轉往大陸發展，他也帶著妻子、兒女移居上海，有眼尖網友發現小孩就讀是上海頂尖國際學校「耀中」，許多星二代都在此讀書，包括王祖藍、陳小春與應采兒、楊千嬅、蔡少芬、孫儷等明星的子女，一年的學費要價人民幣20至30萬元（約新台幣89至134萬元）。