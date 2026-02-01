我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒中信兄弟總教練平野惠一昨（31）日受日本台灣交流協會台北事務所邀請，對台灣學生和民眾進行專題講座，共吸引300名聽眾參與。平野分享，曾請選手喝飲料，卻發現沒人向他道感謝，直到詢問選手後，才發現文化差異的不同，「選手感謝我的方式，就是在賽中拿出最好的表現，聽了要哭出來，我還反過來跟選手道歉。」平野在演講時，回憶有一次賽前買飲料請全隊喝，卻發現沒有選手向他感謝，「以我的想像來說，選手會來跟我說『謝謝教練』，結果一個人都沒有。」平野笑說，當時遇到岳東華，「我跟東華說，『總教練請你喝飲料，都不用說謝謝嗎？不會說我要加油嗎？』」而岳東華回覆平野，「只要說謝謝就可以了嗎？可是在我心裡比誰都感謝你，我感謝教練的方式，就是在賽中拿出最好的表現，我要贏球。」聽到岳東華的回應，平野笑說自己反而跟選手道歉，還說眼淚都要掉下來，「因為這件事，改變了我對台灣觀感，我來台後，常常被說人好像有點改變，不知道個性有沒有變好，但我真的很感謝大家。」談到近期印象最深刻的事情，平野直言是去年的台灣大賽，「沒拿到冠軍，是我的責任。但在大巨蛋感受到大家的熱情應援，這讓我印象很深刻，也是至今為主，人生當中最大的加油聲，直接讓我起雞皮疙答。」平野也展現幽默感，「是不是大家應援太大聲，讓選手太緊張，所以打不出來，加油聲大到我說什麼，選手都聽不到。」被問到身為總教練的壓力時，平野表示完全沒感受到壓力，反而認為是一件非常有意義的事情，他透露自己相當重視2點，「第一是我要比誰都重視選手的動態，這件事很辛苦，要比選手的女友、老婆、小孩更注意選手；第二則是不去一直檢討過去，而是盡量提醒選手未來走向。」