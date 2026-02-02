我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾豪駒透露本屆WBC經典賽至少帶15位投手、最多16位，主因還是在於投球數限制，每場至少需要多準備1至2位先發投手備戰。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽，目前仍在高雄左營國訓中心進行第一階段集訓，根據後續日程，中華隊將於明天3日正式向大聯盟繳交30人最終名單，6日由MLB大聯盟官方統一對外公佈，總教練曾豪駒上周透露，本屆至少帶15位投手、最多16位，與上屆14投相比，明顯準備更多位投手，曾豪駒也解釋原因。中華隊上月中徵召32人名單參與第一階段集訓，後續多位旅外選手返回母隊參與春訓，也有旅外球員如MLB海盜陳柏毓、鄭宗哲歸隊，明日教練團會開會討論30人最終名單，並繳交給大聯盟官方。根據近日多名選手動態、消息來看，屆時30人最終名單，極高機率納入複數位不在第一階段32人集訓名單中的旅外球員，因而名單可能迎來不小變動，會以2月6日主辦方大聯盟統一對外公佈的版本為主。總教練曾豪駒上周受訪提到，本屆規畫至少攜帶15位投手、至多16位，來面對本屆經典賽，對比上屆2023年經典賽，中華隊僅帶上14位投手，曾豪駒也分享原因，主要還是受到投球數限制影響，調度上也會以彈性調度為主，「用球數上面都不會太長，所以1場裡面，可能得有1到2位以上的先發投手來隨時備戰。」2026年經典賽C組預賽將於3月5日開打，中華隊預計於大巨蛋第二階段集訓結束後，2月28日就提前飛往宮崎，3月初與日職歐力士、軟銀鷹二軍打交流賽，隨後迎接3月5日東京巨蛋交手澳洲的開幕戰。本次中華隊賽程連打4天，先後面對澳洲、日本、捷克與韓國，爭取2席晉級複賽的門票。