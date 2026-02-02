我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約大都會隊的球迷與多明尼加共和國的擁躉於今（2）日迎來好消息。根據ESPN記者Enrique Rojas報導，大都會隊超級巨星胡安·索托（Juan Soto）已順利通過所有相關協議，正式獲得許可加入多明尼加代表隊，征戰即將於3月登場的世界棒球經典賽（WBC）。每四年一度的世界棒球經典賽是球員代表國家出征的最高殿堂，然而今年1月以來，不少球星因保險複雜問題或身體狀況被迫退出。大都會隊隊長林多（Francisco Lindor）先前就因在休賽季進行手肘碎骨清除手術，未能通過評估，確定無緣代表波多黎各參賽。幸運的是，現年27歲的索托在經過嚴格篩選後獲得綠燈，這對力求重奪冠軍的多明尼加代表隊無疑是一劑強心針。索托不僅擁有卓越的打擊天賦，其深厚的國際賽參與意願也備受肯定。去年冬天，索托與大都會隊簽下了一份破紀錄的15年、總價值7.65億美元的巨型合約。在披上梅茲（Mets）戰袍的首個球季，索托展現了全方位的統治力，160場出賽中，繳出.263打擊率、.396上壘率、.921的OPS，並轟出43發全壘打與105分打點。他以127次保送創下隊史單季紀錄，展現頂級的選球眼；同時，他也在壘間展現速度，以單季38次盜壘成功領跑國家聯盟。索托的職棒生涯榮譽無數，包括4度入選全明星賽、6座銀棒獎及1次打擊王，且在年度MVP投票中6次名列前10。對於大都會球團而言，最看重的是他在2019年效力華盛頓國民隊時累積的大賽奪冠經驗。在經典賽結束後，索托的重心將轉回2026年MLB球季。大都會管理層在休賽季進行了陣容微調，圍繞著索托與林多打造更有競爭力的團隊，目標是帶領球隊重返季後賽，並奪下大都會隊史自1986年以來首座世界大賽冠軍。