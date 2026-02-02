我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LiSA每刮開一區，都出現好多個200元，最後總計中獎5000元。（圖／IG@xlisa_olivex）

LiSA玩2000刮刮樂試手氣 第一張8區全中超狂

LiSA將於6月站上台北小巨蛋開唱 提前來台宣傳

抽選&實名制注意事項

日本搖滾歌姬LiSA為了宣傳6月19日、20日即將站上台北小巨蛋開唱，，不只現身台北車站舉辦回饋粉絲的免費見面會，現場還加碼清唱《鬼滅之刃》神曲〈紅蓮華〉掀起暴動，行程結束後更留下意外插曲，首次挑戰台灣2000元刮刮樂，竟然8區全中帶走5000元，讓她自豪笑喊：「不好意思～謝謝～我會買2萬5000日圓的餅乾帶回去！」LiSA快閃來台跑去試手氣，一口氣買下最大張2000元刮刮樂，並在IG限時動態公開刮獎過程，原本只是想體驗看看，沒想到每一區幾乎都跳出200元獎金，工作人員在旁邊看傻眼直喊「好扯」，最後8區全中，合計刮出5000元。得知金額後，LiSA先是愣住，隨即笑喊：「不好意思～謝謝～我會買2萬5000日圓的餅乾帶回去！」超真實反應也讓粉絲笑翻：「好接地氣」、「LiSA也太強，我都沒中過5000」。其實這次來台，是LiSA為了小巨蛋演唱會提前暖身，上週31日她快閃現身台北車站1樓大廳廣場，舉辦全程免費的粉絲回饋活動，親口宣布最關鍵的售票資訊，確認2月5日至2月8日將於Ticket Plus遠大售票系統進行第一波實名登記抽選，還用中文接地氣喊話：「祝大家馬上有票！」正式替小巨蛋開唱揭開序幕。活動尾聲，原本主辦單位事前已預告「今天不會唱歌」，，現場瞬間尖叫聲炸裂，加碼的驚喜讓到場粉絲直呼超幸福，「居然可以聽到LiSA清唱！真的賺到！」。她也提早向台灣粉絲拜年，用中文一連串祝賀：「我是LiSA，祝大家馬力全開、馬上有票、一馬發財！」最後再補一句：「大家新年快樂，馬到成功，and馬年行大運～」為這趟快閃台北行程畫下完美句點。活動時間：2026年6月19日（五）19：002026年6月20日（日）17：00活動票價：5,280、4,880、4,280、3,880、2,880、800（全座席）售票系統：Ticket Plus遠大售票售票方式：實名登記抽選抽選流程&時間（每個證件號碼每場僅能登記一張票券）登記時間：2026年2月05日（四）12：00 ~ 2026年2月8日（日）19：00結果公布：2026年2月10日（二） 12：00 起陸續發送 Email、簡訊通知繳費期限：2026年2月11日（三）12：00 止登記頁面：⚠️每個會員帳號每場最多登記「兩張」票券。⚠️本國籍登記僅限填寫「身分證姓名」、 「身分證號號」，外國籍登記僅限填寫「護照姓名」、「護照號碼」。⚠️座位、序號將依登記票區進行電腦隨機配位，恕無法自行選擇和更換。⚠️收獲中選通知、購票資格後需於規定時間內付款，未於期限內付款結帳，視同放棄購票資格。未中選者不另行通知。演出入場將核對購票本人的有效證件正本，若填寫不符以上規定將視同放棄入場權益。⚠️若超過實名制資料修改時間，填寫有誤者將不接受任何形式變更，請務必確認資料填寫正確。⚠️若有冒用他人資料登記者，主辦和售票單位有權取消該登記訂單和抽選資格。