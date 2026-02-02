我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟今年休賽季教練團進行異動，今（2）日屏東開訓儀式上，總教練平野惠一對此提到教練團狀況，認為去年打擊表現確實沒有到非常理想，今年教練團的補強，不只是針對一二軍教練做調整，也是希望在打擊這方面能有更多的進步。平野惠一也分享對2位日籍教練後藤駿太、西田明央的期待，「因為他們才剛退役，所以是最了解現代棒球的人選。」中信兄弟休賽季教練團改動不小，除兩位年輕的日籍教練後藤駿太、西田明央來台外，還有美式、運科背景的打擊教練歐文揚輔佐，平野惠一認為，中信兄弟每年都是針對「跑、打、守」全方位去做思考，不會單純因為下半季打擊狀況低潮，就去換人或補強，「我們一直以來都是綜合考慮整體提升。」平野惠一也指出，後藤駿太、西田明央不久前才剛褪下球員戰袍，轉任教練反而是優勢，「因為剛退役，所以最了解現代棒球。」，他也希望兩人的身分，可以在與現役球員溝通上更流暢，陪伴選手成長。尤其曾在日職養樂多闖蕩10年的西田明央，2024年告別捕手身分後，積極投入日本基層棒球教學，後藤駿太則很熟悉Driveline系統運用。平野惠一特別點出西田明央，認為他可以在分析與策略層面提供更多協助。中信兄弟今年結合美、日等運科背景，教練團方面如何整合，平野惠一透露，讓選手有更多選擇是好事。最重要的不是能不能做到，而是「知不知道」這些知識。「對於想更上一層樓的選手，或是陷入低潮的選手，腦袋裡有這些資訊是非常有幫助的。」