我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟上月28日傳出將在開季前，派出多位二軍球員為主體的陣容，前往墨西哥參與美洲冠軍聯賽，回國後再展開二軍賽季，引發外界關注。中信兄弟領隊劉志威今（2）日於開訓儀式上分享這麼做的原因，劉志威也強調，絕對會以不影響中職二軍賽季為主。美洲棒球冠軍聯賽將於3月24日至29日於墨西哥城舉辦，中信兄弟也是參賽球隊之一，由於開打時間接近中華職棒開季，球迷因而擔心影響到球隊調整步調，後續中信兄弟出面解釋，會以二軍球員為主體，且不影響到二軍賽程。劉志威透露，由於簽證需要提早辦，所以簽證辦比較多球員，到時候再看一軍的需求。「一軍的選手當然還是以我們的賽季為主，具體有哪些人去墨西哥比賽，我們可能要到比較後面才會知道。但我們因為要先辦簽證，所以我們辦簽證的人，還是比較廣泛地先去辦。」劉志威掛保證，有些一定是一軍的主力球員，就不會辦簽證，專心備戰中職新球季，「有實績的選手，大概就不會辦，只是說投手變化比較多，所以投手辦的人就比較多這樣子。」至於派出多數二軍球員，是否影響到即將開打的二軍比賽，尤其屆時回國後隔日，就是二軍賽季第一戰，劉志威透露，「那個本來也算是一種訓練，回來也是調整時差、比賽，都是訓練的一環。」美洲棒球冠軍聯賽，是由世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）共同主辦，將於3月24日至29日於墨西哥城舉辦，參賽球隊除中信兄弟外，還有地主墨西哥紅魔鬼、尼加拉瓜聯盟冠軍丹托斯、美國協會聯賽代表凱恩郡美洲獅與來自古巴與委內瑞拉的代表隊。