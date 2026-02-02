我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟今（2）日於屏東春訓基地舉行開訓儀式，領隊劉志威分享球隊近況，肯定球隊連續2年奪下全年度戰績第一，整體談薪狀況良好，球員整體薪資迎來上升，也有部分球員新簽下複數年合約，「其實已經幾乎完成95%、96%了。剩下1、2位，就是複數年約談得比較細一點，其實原則都談好了，只是一些細項還在修正。」被問到球員薪資何時公布時，劉志威透露還有一些細節待確認，整體迎來上升趨勢，「當然是上升，我們去年又年度第一。只是上升的幅度可能沒有拿到總冠軍那麼多而已。」至於調薪比例最高的選手，劉志威並未說明，但強調「有幾個投手表現不錯」，至於扣薪部分幾乎沒有，還有幾位選手獲得複數年合約，「可能就是快自由球員的選手，有一些正在進行，但也都都談得差不多了。」劉志威透露，目前進度完成95%、96%，待所有球員完成後會對外公布。至於陣容補強方面，劉志威透露投手部門還會有補強，包含本土、外籍投手都有在觀察，教練則補上一位MLB大都會體系的捕手教練，主要輔佐春訓期間，後續正式教練還會再補。新球季洋投方面，羅戈、勝騎士兩位洋投已經抵達台灣展開春訓，「另外3個洋投明天就到。其實純粹是班機問題。所以羅戈、勝騎士前天到，然後德保拉（De Paula）跟另外兩位新洋投，是明天到台灣。」洋將補強方面，中信兄弟則持續保持一些彈性，「因為勝騎士跟德保拉的情況，我們還是得觀察，雖然他們都進牛棚，但整個情況還是教練團實際看到、評估完，然後我們再來做最後的決定。人選的部分我們一直都有準備。」