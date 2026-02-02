我是廣告 請繼續往下閱讀

▲牛丁（如圖）模仿馬丁掀起熱議。（圖／翻攝自抖音）

中國抖音平台掀起一股「山寨明星潮」，其中就連韓國人氣男團CORTIS也出現山寨版，從妝髮、造型到舞蹈動作幾乎全套複製，甚至連成員馬丁都有複製版「牛丁」，雖然成功吸引大量流量，不過也讓粉絲看了相當傻眼。近日一名神似CORTIS成員「馬丁」的直播主迅速爆紅，他刻意複製原偶像的舞台造型與表情管理，甚至在直播間直接標註「看不到馬丁的，可以來團播看牛丁」，自稱「牛丁」的名稱與原名形成強烈反差，意外掀起網友玩梗熱潮，部分粉絲認為看到名字就出戲，也有人認為其模仿得挺好，因此當成搞笑影片觀看，評價兩極。事實上，這類「複製式爆紅」並非個案，抖音上有各式山寨團體與明星翻版竄出，包括由五兄弟組成、模仿BIGBANG的「嘣山咔拉咔」，追蹤數已經突破300萬，甚至登上電視台跨年晚會、舉辦粉絲見面會；另外，模仿張員瑛、劉宇寧、張凌赫等藝人的直播主也陸續出現，山寨世界也是競爭非常激烈。值得一提的是，被大量模仿的原版男團CORTIS，自去年夏天出道以來，人氣一天比一天高漲，不僅在金唱片獎創下最高收視、拿下多項大獎，還與蔡依林、許光漢等台灣藝人合作，成員更被目擊現身台北街頭，因為本身就是流量密碼，才成為直播圈爭相複製的流量保障。