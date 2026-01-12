韓國金唱片獎10日在台北大巨蛋落幕，頒獎人蔡依林昨（11）日在IG分享和「怪物新人」男團CORTIS及「國民男神」許光漢的合照，沒想到，站在C位（中間位）的居然是「IPSS國際巨星」小S（徐熙娣），粉絲驚喜直呼：「這陣容，我直接封神！」
主持界一姐合照站C位 小S追星CORTIS成功
小S因為痛失二姊大S停工療傷中，上週六她難得前往第40屆金唱片獎頒獎典禮觀禮，更化身追星迷妹，到後台與拿下新人獎的CORTIS，以及頒獎人、天后蔡依林和男神許光漢留影，曝光的照片，小S雖然態度低調、刻意壓低帽緣，沒有露出整張臉，依然不減她身為綜藝一姐的氣場和魅力。
許多粉絲看到該張照片，忍不住留言：「國際巨星小S」、「真的是小S，好想妳」、「這是什麼神仙組合，CORTIS出道即巔峰啊」、「許老三（小S么女）要羨慕了」、「熙娣在台下和後台肯定有開心到」、「湊齊了所有我愛的人」、「小S要好好的，早日回到螢幕前」、「CORTIS的命真的很好！」
勇奪MAMA最佳新人大獎 〈GO!〉席捲全球成為洗腦歌
CORTIS是韓國經紀公司HYBE旗下備受矚目的新人男團，由韓國籍JUHOON（金主訓）、嚴成玹、安乾鎬，加拿大、韓國混血MARTIN（朴宇宙），以及來自台灣的JAMES（趙雨凡）組成，日前才剛拿下2025年MAMA大獎最佳新人，緊接著飛來高雄參加AAA頒獎典禮並登台演出，本月10日二度來台北參與金唱片頒獎典禮並抱走新人獎。
此外，CORTIS首張迷你專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》在美國Billboard 200專輯榜上名列第15名，成為近年來最亮眼的K-pop新人專輯成績之一，展現強大國際市場競爭力，該團先行單曲〈GO!〉及主打曲〈What You Want〉廣受全球粉絲追捧，累積大量串流播放與社交平台討論熱潮。
