▲Jennie在昨日穿全紅禮服登上金唱片紅毯。（圖／記者葉政勳攝）

韓國女團BLACKPINK成員Jennie在昨（10）日晚間舉行的金唱片頒獎典禮華麗登場，換了2套戰袍加一套火辣表演裝，直接美翻全場。不過有眼尖網友發現，Jennie進場後換的第2套酒紅色禮服，竟然撞衫aespa成員寧寧，就連髮型都超相似。而兩人雖然整體造型很像，但各有各的魅力，完全沒輸！Jennie昨日在換下紅毯穿的紅色禮服後，進場就穿著一件酒紅色短洋裝，大露完美肩頸線條與大長腿。不過有眼尖網友發現，寧寧早在去年4月就穿過這件洋裝拍雜誌。而且兩人髮型還不約而同的超相似，都是大捲髮，只是寧寧是旁分，Jennie則是偏中分。Jennie與寧寧這個撞衫不尷尬系列，也火速引發熱議。據悉，寧寧出道開始就因貓系長相被說跟Jennie相似，但其實兩人各有各的魅力。以這次撞衫來說，寧寧在照片中展現出成熟自信的小女人魅力，Jennie在頒獎典禮則是俏皮又性感，粉絲看到後也紛紛大讚兩人美貌，「女神都好美，效果很不一樣」、「兩人都沒輸」。Jennie在昨日金唱片頒獎典禮中，先是以一套全紅禮服壓軸登上紅毯，讓現場驚呼聲不斷。接著進場後，她就換上酒紅色禮服，髮型也從一開始的直髮換上捲髮，展現不同魅力。而到表演環節時，Jennie更是辣翻全場，只見她換上皮外套內搭皮背心加超短褲，之後更是將外套脫下來，大露美背與大長腿，整身造型的布料少到不行，火辣戰袍配上性感舞姿，直接讓全場3.3萬人看到掉下巴。