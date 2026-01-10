我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jennie登上金唱片紅毯，美翻全場。（圖／記者葉政勳攝）

Jennie紅毯壓軸 鮮紅服裝像把紅毯穿上身

▲▼Jennie壓軸倒數現身金唱片紅毯。（圖／記者葉政勳攝）

第40屆金唱片獎今（10）日在台北大巨蛋登場，典禮尚未開始，紅毯就先把現場氣氛推到最高點！BLACKPINK成員Jennie壓軸倒數第2個現身紅毯，彷彿把紅毯穿上身的她，立刻讓現場鎂光燈失控。記者現場直擊，Jennie身穿鮮紅色禮服登上紅毯，線條俐落又火辣，美麗肩線一覽無遺，氣場完全炸開。不過走到定點後，她在看到滿場媒體鏡頭時，明顯露出一點小慌張的表情，害羞感瞬間上線，但仍快速調整狀態，敬業完成180度左、中、右全方位拍攝，讓現場攝影記者一次拍好拍滿。由於Jennie是壓軸倒數第2位紅毯藝人，她一現身也等同宣告紅毯高潮正式到位，收看轉播的觀眾尖叫聲此起彼落，連場邊工作人員都忍不住多看幾眼。紅毯真正的壓軸留給今晚的主持群，主持人成始璄、文佳煐一同現身紅毯，替金唱片40週年紅毯畫下最後句點。