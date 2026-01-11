第40屆金唱片頒獎典禮昨（10）晚間於台北大巨蛋盛大登場，爆紅男團CORTIS奪下新人獎，典禮上他們也演唱出道主打曲〈What You Want〉，但表演僅有一首歌，且沒有代表作〈GO!〉讓不少粉絲直呼聽不夠。不過，自稱是CORTIS第6位成員的藝人小鐘，昨日擔任婚禮歌手時，在台上無預警大跳〈GO!〉，讓全場笑翻，影片吸引113萬人觀看，網友表示：「超好笑！小鐘這大跳超過一百分」、「小鐘打歌期比CORTIS還長」、「原來是CORTIS第6位成員」。
小鐘擔任婚禮歌手 大跳CORTIS〈GO!〉笑翻全場
有網友昨日在Threads上發文，透露自己參加婚禮，新人邀請到小鐘演出，他一上台帶來CORTIS的〈GO!〉，賣力唱跳讓原PO看了笑虧：「CORTIS今天金唱片會少一個人上台，因為小鐘還在屏東的婚禮GO，應該來不及趕去台北。」而影片曝光後引發熱議。
網友表示：「下次這個婚禮可以開放售票嗎」、「我已經覺得宣傳費應該要分小鍾了」、「他這場是驚唱片」、「我真的愛死⋯希望各大公司尾牙請台灣馬丁跳Go」、「難怪今天其他團員在台北沒唱GO」、「何德何能可以看到隱藏版成員」、「第6位成員在屏東開唱」。另外，小鐘還加碼演唱GD（G-DRAGON）的〈POWER〉以及周杰倫的〈告白氣球〉，現場像是他的演唱會般。
小鐘近來不斷翻跳〈GO!〉，可說是走到哪跳到哪，他也透露有許多網友說他撞臉CORTIS的成員MARTIN（馬丁），還發文問說：「大家覺得像嗎？」話題一出引起討論，有人留言笑說：「CORTIS明明有六位，你每次都缺席是怎樣？」小鐘則幽默回：「其他團員叫我GO！」
CORTIS在昨日的金唱片中帶來〈What you want？〉演出，音樂一下趙雨凡就用中文喊麥「尖叫聲」，引來現場觀眾一陣尖叫。據悉，CORTIS日前在直播時，有說到在金唱片會做很久沒做的舞蹈，果然在台上重現跑步機的舞步，讓粉絲們超驚喜。
資料來源：小鐘IG
