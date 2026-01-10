我是廣告 請繼續往下閱讀

IVE變成啦啦隊站上大巨蛋 金唱片觀眾看呆

韓籍啦啦對近年席捲全台，李多慧、李珠珢、安芝儇來台應援都深受歡迎，不過今（10）日晚上的金唱片上，女團IVE的6位成員Gaeul、安兪眞、Rei、張員瑛、Liz、李瑞合體真正專業的10位韓籍啦啦隊，穿上藍色系啦啦隊服拿著彩球熱舞，有的人還被拋上2層樓上空，演出狂到讓人掉下巴！IVE今天不走公主風，化身啦啦隊換上藍色系服裝上場，每個人的衣服上都繡上自己的大名，6姝拿著彩球帶來開場Intro以及《삐빅 (♡beats)》、《REBEL HEART》2首歌，表演到一半，有專業啦啦隊還被拋上空中甩，讓全場看到目瞪口呆。根據主辦單位透露，IVE為了這段表演拚了，22個舞者裡面，有10位是專業的韓國啦啦隊，通通為了今晚的金唱片飛來台灣表演，陽光氣息渲染整場3.3萬人。