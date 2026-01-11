第40屆金唱片昨（10）日圓滿落幕，台北大巨蛋擠爆3.3萬人共襄盛舉，掀起不小話題，《NOWNEWS今日新聞》整理出頒獎典禮5大亮點，包括CORTIS跑步機熱舞、主持人金夏恩表現大受好評、許光漢咬手指羞跳〈OVERDRIVE〉等，每個橋段均於台灣、韓國有一定程度討論，成為今年度首個你不能錯過的大型頒獎典禮。
亮點1—金唱片／CORTIS重現跑步機舞步！趙雨凡吐舌中文狂喊：尖叫聲
CORTIS在金唱片中帶來〈What you want？〉的舞台，音樂一下，趙雨凡就用中文喊麥「尖叫聲」，現場粉絲也非常配合的給出超大聲尖叫，接著他還大吐舌頭，多樣表情直接帥翻粉絲。而據悉，CORTIS日前在直播時，有說到在金唱片會做很久沒做的舞蹈，果然在今日就重現跑步機的舞步，讓粉絲都超驚喜。
亮點2—金唱片主持不輸AAA！派JTBC當家女神主播服務台灣 3聲道中文超屌
金唱片由韓方派出大學主攻中文的JTBC韓國主播金夏恩坐鎮，她一登場就用中文自我介紹，直接對著記者區開口：「我是韓國播員、記者，三分鐘以後開始活動，你們準備好了嗎？謝謝！」語氣從容、不急不徐，期間幾乎沒有空檔，與現場工作人員反覆對細節，面對台灣媒體互動，她自然切換中文回應，語氣熟練又親切。
亮點3—金唱片直擊／場外人氣分布出爐！CORTIS領跑、Stray Kids穩坐主力
就金唱片各藝人的氣氛來看，新生代團體CORTIS在現場的能見度相當高，不只應援物多，粉絲身上的小卡、交換小物的粉絲明顯集中，討論聲量也很有感。另一邊，Stray Kids依舊是現場最穩定的主力之一，不少粉絲從一早就穿好應援服裝、手拿應援燈跟娃娃，等待晚上正式登場的那一刻。
亮點4—金唱片場內漏網／CORTIS趙雨凡廣告時間在幹嘛？暖舉寵爆台灣歌迷
CORTIS是今晚輩份最小的藝人，也是金唱片第二組登台的表演嘉賓，直到NCT WISH上台後，CORTIS成員才第一次坐上藝人等候席，他們除了聊天，還會拿著主辦準備的飯撒板（畫本）在上頭寫字，而趙雨凡看到前輩們路過，都會立刻起立90度鞠躬打招呼，還會轉頭認真往左盯著主舞台的每一位表演者，相當有禮。
亮點5—金唱片場內漏網／LE SSERAFIM狂救許光漢咬手指嗯嗯嗯 3萬人看呆
TWS昨晚帶來〈Nice to see you again〉、〈OVERDRIVE〉2首歌曲，當〈OVERDRIVE〉出來時，當然少不了搖肩膀+咬手指的撒嬌動作，CORTIS趙雨凡看到後，原本跟著旋律舞動的他跳到一半突然還羞到整個人縮成一圈；而許光漢也被特別CUE出來表演，超大彩蛋驚呆全場3.3萬名觀眾大聲尖叫。
