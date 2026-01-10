我是廣告 請繼續往下閱讀

中午左右，大巨蛋場外已擠滿上千人準備朝聖金唱片。

金唱片場外藝人名氣比拚 CORTIS小卡出現超多

金唱片場外人潮滿滿，上圖為ENHYPEN的柱子。

第40屆金唱片獎今（10）日在台北大巨蛋登場，典禮正式流程還沒開始，現場氣氛已經提前升溫！主辦單位公布紅毯時間為下午4點、頒獎典禮5點半開始，但實際上不到中午12點，小巨蛋周邊就已聚集上千名CORTIS、Stray Kids的粉絲，提前卡位、拍照、補給，整個國父紀念館捷運站和大巨蛋，一整圈都是為了金唱片而來的人潮，記者也觀察，BTS師弟CORTIS的人氣目前略勝一籌。就金唱片各藝人的氣氛來看，新生代團體CORTIS在現場的能見度相當高，不只應援物多，粉絲身上的小卡、交換小物的粉絲明顯集中，討論聲量也很有感。另一邊，Stray Kids依舊是現場最穩定的主力之一，不少粉絲從一早就穿好應援服裝、手拿應援燈跟娃娃，等待晚上正式登場的那一刻。從外圍觀察，很多粉絲一到現場第一件事就是「巡柱子」，把卡司視覺拍好拍滿，也有人索性坐下來整理應援物、包小卡、交換物資，整個動線還沒開放，應援行程卻已經跑完一輪。也有粉絲選擇先去周邊美食區補充能量，準備迎接接下來從紅毯一路燒到晚上的長時間應援。除了新生代與人氣男團，現場也能看到不少為大咖卡司而來的粉絲群，包含JENNIE、ALLDAY PROJECT、ENHYPEN、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONE、邊佑錫、宋仲基、安孝燮、許光漢、蔡依林，從應援牌、服裝風格到團體分布，都能感覺出這屆金唱片卡司橫跨不同世代與圈層，所以有人直言，今天光憑一張入場券就能看滿目前韓娛最頂陣容，真的超值回票價。