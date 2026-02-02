小胖老師袁惟仁過世！前妻陸元琪1小時前才發文　自曝病倒了3天

我是廣告 請繼續往下閱讀

袁惟仁過世！二姐證實噩耗：尊重他選今天離開

袁惟仁介紹 音樂才子、《超級星光大道》成名

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁今（2）日過世，享年57歲，消息震撼華語音樂圈，他在《超級星光大道》時期的搭檔黃韻玲發文證實：「我們親愛的小胖，今天離開我們了！」袁惟仁的二姐也對外證實噩耗，證實他已於今日離世。時間點格外令人鼻酸的是，他的前妻陸元琪在噩耗公開前約1小時，才剛於社群平台發文透露自己因病躺了三天，今天下午才終於出門，沒多久後，前夫離世的消息便對外曝光。袁惟仁二姐表示，小胖選擇在今天離開，家屬尊重他的意願，他走得平靜，也從此獲得自由，未來將把他帶回台北，與父親安葬在同一處，「一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽….他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的」。而袁惟仁的前妻陸元琪在消息曝光前約1小時，才剛於社群平台發文，她提到自己因病躺了三天，今天才終於踏出家門，並寫下「所有事件的線條都變得柔軟，好的、壞的，都是因為有愛才成立的」，字句平靜卻耐人尋味。發文當下，她是否已得知前夫離世消息，外界尚不得而知。袁惟仁外號「小胖老師」，早年與莫凡組成「凡人二重唱」，1994年憑專輯《心甘情願》拿下第6屆金曲獎最佳演唱組合獎。他在幕後創作成績同樣耀眼，曾為王菲打造〈執迷不悔〉，成功打開她在台灣的市場，那英的〈征服〉、〈夢一場〉也都出自他手，並為S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔等歌手製作多張專輯，奠定他在華語樂壇的重要地位。2007年起，袁惟仁因擔任選秀節目《超級星光大道》評審再度翻紅，跟黃韻玲以直率又專業的風格，成為觀眾熟知的音樂導師。除了音樂成就，他的感情生活同樣曾引發高度關注。袁惟仁與陸元琪於2002年結婚，育有一雙兒女，原本家庭看似幸福，卻因外遇事件出現裂痕。陸元琪曾公開透露，自己在生下第二胎僅3個月時，就接到第三者來電勸她離婚，她為了孩子選擇隱忍長達13年，最終於2016年與袁惟仁正式簽字分開，替這段婚姻畫下句點。生 日：1968年6月24日～2026年2月2日（享年57歲）家 庭：配偶陸元琪（2002年～2016年）子 女：1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。