袁惟仁、大S都在2月2日過世　娛樂圈兩大重量級人物1巧合讓人鼻酸

女星大S（徐熙媛）離世滿1年之際，丈夫具俊曄為她親自設計的紀念雕像，今（2）日下午2點在金寶山墓園正式揭幕，S媽、妹妹小S（徐熙娣）也一同到場，圈內多位好友現身致意；就在同一天，華語樂壇也傳出噩耗，知名音樂人「小胖老師」袁惟仁今天過世，消息曝光後引發各界不捨，2位對華語娛樂圈具有重要影響力的人物都在同一天辭世，這個日期因此被不少人記住。
大S辭世一年 具俊曄打造紀念雕像今天曝光
大S（徐熙媛）去年（2025）2月2日因A型流感併發肺炎，病逝於日本，享年48歲。為了紀念亡妻，丈夫具俊曄特別親自打造紀念雕像，並於今天下午2點在金寶山墓園舉行揭幕儀式。現場氣氛肅穆，由具俊曄、S媽與小S（徐熙娣）一同上台，親手揭開覆蓋在雕像外的塑膠布，只見雕像中的大S雙手抱胸、頭綁蝴蝶結，身穿飄逸洋裝，神情輕盈自在。
揭幕儀式結束後，小S在雨中向現場深深鞠躬3次，哽咽說出：「辛苦你們了，謝謝。」簡短一句話讓不少已經整理好的親朋好友情緒再度潰堤。今天到場致意的圈內好友包括羅志祥、賈永婕夫妻、吳佩慈、蔡康永等人，「七仙女」好友阿雅與范曉萱也在台上致詞時忍不住落淚，回憶與大S過去相處的點滴。
袁惟仁也在2月2日過世 演藝圈痛失人才讓人不捨
同一天稍早，華語樂壇也傳出噩耗，知名音樂人「小胖老師」袁惟仁過世，他在《超級星光大道》時期的搭檔黃韻玲率先發文證實，「我們親愛的小胖，今天離開我們了！」隨後，袁惟仁的二姐也對外證實消息，表示家屬尊重他選擇在今天離開的意願，他走得平靜，未來將帶回台北，與父親安葬在同一處有山有水、他熟悉的地方。
袁惟仁外號「小胖老師」，曾與莫凡組成「凡人二重唱」，並留下〈執迷不悔〉、〈征服〉、〈夢一場〉等大量作品；而大S則以《流星花園》、《戰神》等影視作品，在華語娛樂圈留下鮮明身影。兩位對華語娛樂圈具有重要影響力的人物前後在2月2日同天離世，巧合引發討論。
📌袁惟仁小檔案
生 日：1968年6月24日～2026年2月2日（享年57歲）
家 庭：配偶陸元琪（2002年～2016年）
子 女：1子1女
代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》
得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。
演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。
出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。
資料來源：FB
