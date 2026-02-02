我是廣告 請繼續往下閱讀

袁惟仁2018年上海跌倒 30位圈內人合資40萬救濟

張宇成立起「小胖基金」 每月匯4萬支援袁家

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁今（2）日過世，享年57歲。出道超過20年的他，在華語音樂圈人緣極好，2018年他在上海跌倒昏迷送醫後，高額醫療費用隨即成為沉重負擔，當時他正在錄製的節目單位先行繳清36萬元台幣醫療保證金，並承諾負擔後續治療費用；同時，陳建寧、王治平、陳子鴻、包小松、薛忠銘、周治平等約30位音樂人與製作人，也主動合捐40萬元協助醫療支出，出錢替經濟狀況並不寬裕的袁惟仁撐過最困難的階段；後來張宇成立「小胖基金」，每月固定匯款4萬元給袁惟仁的母親與二姐，適時幫助袁家減輕負擔。袁惟仁自2018年起健康狀況反覆，當年10月17日，他在上海意外跌倒，頭部受傷引發腦溢血，被緊急送往上海瑞金醫院治療，檢查過程中也發現腦內有良性腫瘤，同年12月下旬在意識清醒後返台持續治療；2020年10月，他在台東老家再度跌倒送醫搶救，之後長時間靜養，生活起居需由家人協助，意識狀況並不穩定，好友張宇當時也對外透露他在台東由家人照顧。2025年11月，袁惟仁因白血球指數偏高並出現肺部發炎情形，再度送醫住院觀察，最終於2026年2月2日病逝，享年57歲。當年在上海跌倒陷入昏迷被送往上海瑞金醫院治療，高額醫療費用成為袁惟仁沉重負擔，當時他正在錄製的節目單位先行繳清36萬元台幣的醫療保證金，並承諾負擔後續醫療費用，但圈內友人仍主動出面協助，包括陳建寧、王治平、陳子鴻、包小松、薛忠銘、周治平等約30位音樂人與製作人，共同合捐40萬元，希望能替經濟狀況並不寬裕的袁惟仁多撐一把。之後，張宇進一步發起「小胖基金」募款行動，號召圈內好友有錢出錢，共同分擔袁惟仁長期醫療與照護開銷，並設計臨時救援與長期救援2種方式，後者採一年捐2萬元、期限不限的形式。張宇曾私下提到，他很擔心袁惟仁母親無力獨自承擔長期照護費用，才會萌生這個想法。游鴻明、莫凡、巫啟賢等好友也陸續響應，巫啟賢更曾親自前往台東探視。據了解，基金每月固定匯4萬元給袁惟仁的母親與二姐，其中3萬元用於看護費，1萬元作為營養金補助。張宇與袁惟仁相識多年，兩人都從駐唱歌手起家，張宇大學時期在民歌餐廳駐唱，後來經由早他出道的凡人二重唱介紹，才正式簽約踏入歌壇，憑《用心良苦》、《都是月亮惹的禍》等作品走紅多年，也在華語樂壇占有一席之地。多年後，他跟袁惟仁曾在同一個節目擔任評審，從舞台到幕後一路並肩，兄弟情深厚。袁惟仁二姐表示，小胖選擇在今天離開，家屬尊重他的意願，他走得平靜，也從此獲得自由，未來將把他帶回台北，與父親安葬在同一處，「一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽….他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的」。袁惟仁外號「小胖老師」，早年與莫凡組成「凡人二重唱」，1994年憑專輯《心甘情願》拿下第6屆金曲獎最佳演唱組合獎。轉戰幕後，他在華語樂壇的影響力持續擴大，曾為王菲創作〈執迷不悔〉，成功替她打開台灣市場，那英的〈征服〉、〈夢一場〉同樣出自他手，並陸續替S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔等歌手製作專輯，長年活躍於幕後核心位置。生 日：1968年6月24日～2026年2月2日（享年57歲）家 庭：配偶陸元琪（2002年～2016年）子 女：1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。