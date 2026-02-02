我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 袁融曬出與袁惟仁舊時合照，回憶父女倆過往種種，讓人看得心疼。（圖／翻攝自袁融IG）

▲袁融（左）深愛著爸爸袁惟仁（右），父女倆情感深厚。（圖／翻攝自袁融IG）

歌手袁惟仁今（2）被證實過世，享年57歲，震驚演藝界與樂壇，其愛女袁融晚間於社群IG以330字發聲哀悼，「對我來說，他是全世界最溫柔的人。爸爸曾經說過『我女兒做什麼都是對的』，他的偏愛與寵愛，一直都是我踏入新階段、嘗試新事物時最大的動力。」並曬出父女倆舊時合照，字句發自肺腑、真情流露，讓人看了心酸不已。袁惟仁今下午過世，前妻陸元琪、兒子袁義接連發聲深表不捨，女兒袁融晚間也透過社群IG動態寫下哀悼，「在我心裡，爸爸一直都是一個很溫柔的人，記憶中我從沒看過他發脾氣。對我來說，他是全世界最溫柔的人。爸爸曾經說過『我女兒做什麼都是對的』，他的偏愛與寵愛，一直都是我踏入新階段、嘗試新事物時最大的動力。」袁融在文字的背後，附上與袁惟仁的舊時合照，畫面中見她還在嬰兒階段，被袁惟仁的雙臂緊緊擁抱著，「我很愛很愛爸爸。那是一種無庸置疑、堅定且強烈的愛。不懂事時沒多和他表達是我最大的遺憾。沒有更多需要向大家交代的了。接下來，我會好好陪他走完最後一程，也謝謝大家的關心。」語氣流露滿滿不捨，讓人看了內心全揪一塊。