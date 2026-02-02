歌手袁惟仁今（2）被證實過世，享年57歲，震驚演藝界與樂壇，其愛女袁融晚間於社群IG以330字發聲哀悼，「對我來說，他是全世界最溫柔的人。爸爸曾經說過『我女兒做什麼都是對的』，他的偏愛與寵愛，一直都是我踏入新階段、嘗試新事物時最大的動力。」並曬出父女倆舊時合照，字句發自肺腑、真情流露，讓人看了心酸不已。
袁惟仁今下午過世，前妻陸元琪、兒子袁義接連發聲深表不捨，女兒袁融晚間也透過社群IG動態寫下哀悼，「在我心裡，爸爸一直都是一個很溫柔的人，記憶中我從沒看過他發脾氣。對我來說，他是全世界最溫柔的人。爸爸曾經說過『我女兒做什麼都是對的』，他的偏愛與寵愛，一直都是我踏入新階段、嘗試新事物時最大的動力。」
袁融在文字的背後，附上與袁惟仁的舊時合照，畫面中見她還在嬰兒階段，被袁惟仁的雙臂緊緊擁抱著，「我很愛很愛爸爸。那是一種無庸置疑、堅定且強烈的愛。不懂事時沒多和他表達是我最大的遺憾。沒有更多需要向大家交代的了。接下來，我會好好陪他走完最後一程，也謝謝大家的關心。」語氣流露滿滿不捨，讓人看了內心全揪一塊。
🔺袁融社群全文
嗨，所有關心我們、關心爸爸的人。
上午得知消息後一直都不太好，
現在還是很難受，花了一點時間沉靜
現在才能好好回應大家。
爸爸現在不痛了，
雖然一直很害怕這一天的到來，但終究還是要面對。
在我心裡，爸爸一直都是一個很溫柔的人，
記憶中我從沒看過他發脾氣。
對我來說，他是全世界最溫柔的人。
爸爸曾經說過「我女兒做什麼都是對的」
他的偏愛與寵愛，
一直都是我踏入新階段、嘗試新事物時最大的動力。
就像我說的，他很溫柔、很善良，
在我心裡，他永遠都那麼美好。
上個月月初時得知爸爸住進加護病房，
於是前兩週跑了兩趟台東探望他，
也在那時得知他的狀況並不樂觀。
醫護人員也告知，如果我人在台北，可能趕不上見他最後一面。
所以最後一次探望時，我和他說了很多這八年來他沒能參與的一切，
也告訴他，不用擔心我，我長大了。
我很愛很愛爸爸。
那是一種無庸置疑、堅定且強烈的愛。
不懂事時沒多和他表達是我最大的遺憾。
沒有更多需要向大家交代的了。
接下來，我會好好陪他走完最後一程，
也謝謝大家的關心🙏🏼🫂
袁融
2026/02/02
📌袁惟仁小檔案
生日：1968年6月24日－2026年2月2日（享年57歲）
家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女
代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》
得獎經歷：曾以「凡人二重唱」獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。
演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。
📌資料來源－
黃韻玲臉書
📌看更多－
