中信兄弟昨（2）日於屏東春訓基地舉行開訓儀式，日籍總教練平野惠一談到自家球員前往中華隊備戰經典賽，直言百分之百支持自家選手，還笑說休賽季當有日本球探來詢問，問他台灣有哪些好選手時，平野惠一都會推薦自家選手，「鄭浩均真的很棒，曾頌恩很強、我的球員都很棒。」中信兄弟有江坤宇、吳俊偉、宋晟睿與鄭浩均4人入選經典賽集訓名單，預賽首戰將在東京巨蛋迎戰日本國家隊，平野惠一今也被問到，如果屆時自家選手對上日本如大谷翔平等球星，會抱持什麼心態時，平野惠一笑說，「我百分之百支持我的選手，但是，我沒辦法給出像對決大谷翔平那種等級的具體建議。」「我只希望他們不要受傷，並且好好表現給全世界看。」平野惠一話鋒一轉，透露自己會接到國外球探的電話，詢問台灣有沒有好球員，「我都會推薦我家的球員，我都說：『曾頌恩很強、我的球員都很棒』。」中華隊月底將於大巨蛋與日職軟銀鷹、日本火腿進行交流賽，味全龍與中信兄弟也會參賽，平野惠一被問到陣容安排時表示，「 只要球迷喜歡，我都會盡量排出最強、大家最想看的陣容。雖然中間隔了一個過年，投手調整會比較辛苦，但我們會全力以赴，最重要的是球員不要受傷。」