中信兄弟昨（2）日於屏東春訓基地舉行開訓儀式，日籍總教練平野惠一談到自家球員前往中華隊備戰經典賽，直言百分之百支持自家選手，還笑說休賽季當有日本球探來詢問，問他台灣有哪些好選手時，平野惠一都會推薦自家選手，「鄭浩均真的很棒，曾頌恩很強、我的球員都很棒。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
中信兄弟4球員入選經典賽集訓名單　平野惠一：百分之百支持

中信兄弟有江坤宇、吳俊偉、宋晟睿與鄭浩均4人入選經典賽集訓名單，預賽首戰將在東京巨蛋迎戰日本國家隊，平野惠一今也被問到，如果屆時自家選手對上日本如大谷翔平等球星，會抱持什麼心態時，平野惠一笑說，「我百分之百支持我的選手，但是，我沒辦法給出像對決大谷翔平那種等級的具體建議。」

「我只希望他們不要受傷，並且好好表現給全世界看。」平野惠一話鋒一轉，透露自己會接到國外球探的電話，詢問台灣有沒有好球員，「我都會推薦我家的球員，我都說：『曾頌恩很強、我的球員都很棒』。」

中信兄弟交流賽迎戰日職兩球團：盡量排出最強陣容

中華隊月底將於大巨蛋與日職軟銀鷹、日本火腿進行交流賽，味全龍與中信兄弟也會參賽，平野惠一被問到陣容安排時表示，「 只要球迷喜歡，我都會盡量排出最強、大家最想看的陣容。雖然中間隔了一個過年，投手調整會比較辛苦，但我們會全力以赴，最重要的是球員不要受傷。」


中信兄弟開訓相關報導：

🔥中職／中信兄弟休賽季靜悄悄？領隊劉志威解釋原因：學習需要安靜

🔥中職／中信兄弟2日籍教練加入！平野惠一點出優勢：了解現代棒球

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

中職／叔叔曾是「建仔殺手」！歐文揚一看到王建民：我變成追星族

中職／勝騎士去年因傷報銷　目前進入牛棚等待實戰：我已經準備好

中職／羅戈開訓首日就報到！老家委內瑞拉動盪：花2天轉機才抵台

中職／後藤駿太曾想繼續打球！認同平野惠一理念立刻答應轉任教練