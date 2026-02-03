我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁生前喜小賭怡情、對婚姻不忠，陸元琪（如圖）忍受到2016年才離婚。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）

袁惟仁只給5000塊生活費！陸元琪獨扛家計

▲陸元琪（如圖）忍痛離婚袁惟仁，「我心疼那時候的自己，我很想賺點錢，但說多了，都是自己的家醜。」（圖／翻攝自東風衛視YouTube）

陸元琪離婚袁惟仁：心疼那時候的自己！

▲袁惟仁生平小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心制表）

音樂人袁惟仁昨（2）日離世，留下前妻陸元琪、兒子袁義及女兒袁融，引發各界不捨，陸元琪正在接手後續相關事宜，盼望外界給予適度空間。事實上，袁惟仁生前喜小賭怡情、對婚姻不忠，使得陸元琪2016年狠斷關係，她曾透露袁惟仁離婚前，每逢外出工作，僅留下5000元台幣給一家三口當生活費，「我心疼那時候的自己，我很想賺點錢，但說多了，都是自己的家醜。」2018年5月，陸元琪登上《單身行不行》大談與袁惟仁離婚前、後的辛酸，由於對方長期於外地工作，自己成為家庭主婦、撫育子女，沒想到袁惟仁每3週出去一趟，僅留下5000元台幣給一家三口當生活費，陸元琪受不了，對方才給了1張卡片，用以支付家庭開銷。隨之，陸元琪發現袁惟仁感情出軌，為了子女繼續維繫婚姻，「哪有一個家的男人，就算再辛苦，出去2、3禮拜，只回來2、3天？我就覺得很奇怪」，陸元琪想起當時候的自己，形容宛如「卡到陰」，話講一半，情緒湧上激動落淚，爾後，陸元琪忍痛離婚袁惟仁。陸元琪忍痛離婚袁惟仁，對方留給她車子、房子，怎料事後才發現都是貸款而來，當收到銀行通知房子即將被法拍，陸元琪沮喪到極點，「我跟孩子要住哪？心情非常複雜又害怕！剛離婚沒多久就過年，心想怎麼回娘家過年？寒假過後，2個孩子又要付學費⋯⋯。」本來淡出演藝圈的陸元琪，獨自扛起家計復出賺錢，她一邊擦淚地說：「我那時候很怕接通告，怕自己在大家面前哭，我覺得我到80歲講還是會哭，因為我心疼那時候的自己，我很想賺點錢，但說多了，都是自己的家醜，兒子就說，妳就去錄麻，妳又沒有說謊！」